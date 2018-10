La Grigotá será cerrada los fines de semana a gremiales y buses

Ante la proliferación de comerciantes que los fines de semana se asientan en la avenida Grigotá y calles aledañas al mercado La Ramada, y ante el anuncio del dirigente Jaime Flores de regresar a los antiguos asentamientos, en la sesión de hoy del organismo deliberante será aprobada una ley que restringirá el acceso de transporte público por la mencionada vía, los sábado y los domingos.

En fin de semana, miles de gremiales de la federación encabezada por Flores regresaron a La Ramada, argumentando que el actual asentamiento, en el garaje del nuevo La Ramada, en la avenida Moscú y séptimo anillo, no favorece sus ventas, pues se han venido a pique y aparentemente no tienen para pagar las cuotas a los bancos ni para dar de comer a sus hijos.

Flores indicó que han presentado un proyecto a la comuna para que les permita ocupar los espacios públicos temporalmente, mientras dure la construcción del nuevo mercado.

Ante esta actitud de los gremiales, el secretario de Defensa Ciudadana, Erland Camacho, reveló que serán reactivadas todas las denuncias hechas por la Alcaldía en contra de Flores, pues no puede disponer libremente de los espacios públicos.

Pero este no es el único motivo del descontento, pues los comerciantes expresaron a viva voz su molestia porque no pueden usar el sanitario que les asignaron en el nuevo mercado, debido a que sus vecinos de las federaciones rivales, de Róger Labardens y del concejal Jesús Cahuana, no se lo permiten, debiendo pagar Bs 2 a una vecina de la calle Loa, y si no tienen dinero hacen sus necesidades en el lote baldío de enfrente, bajo un árbol de tarumá.

“Trabajamos a pérdida porque a las 18:00 ya está oscuro y debemos cerrar porque hasta ahora, luego de cuatro meses, la CRE no nos ha instalado luz. Ni agua tenemos para cocinar, debemos traerla de unos grifos que quedan lejos de los puestos”, manifestó la comerciante Yolanda Zuleta.

Restricciones

Para evitar la retoma de la Grigotá, Camacho aseguró que habrá control de los gendarmes y no dudará en pedir apoyo de la fuerza pública si son rebasados.

De igual manera, el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, dijo que serán cerradas las 29 paradas clandestinas de transporte interprovincial e intermunicipal en los alrededores de la avenida Cañoto.

En cuanto a las obras que son pedidas para el nuevo La Ramada, Roberto Áñez, secretario de Parques y Jardines, indicó que existen baños pero ellos quieren administrarlos. En el tema de la luz, anotó que los comerciantes se oponen al pedido de la CRE, pues quieren un medidor para 100 puestos.