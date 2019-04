La Gobernación planteará un SUS que respete la autonomía departamental

A fin de atender una invitación de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, una comisión de la Gobernación de Santa Cruz viajará hoy a La Paz para asistir a la reunión técnica, para consensuar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en los hospitales de tercer nivel del departamento cruceño.

Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación, informó de que la comisión técnica, al mando del director del Sedes, Marcelo Ríos, planteará aspectos técnicos y financieros en la implementación del nuevo seguro de salud, es decir, “ si nos van a apoyar con recursos humanos” y cómo será el apoyo en dotación de insumos,medicamentos, materiales, equipos y otros aspectos para garantizar la gratuidad de las prestaciones.

No obstante, Urenda aclaró que el tema de las competencias en materia jurídica no entrarán en discusión, pues se pedirá que se respete la autonomía departamental, tal como lo hizo la Gobernación de Tarija. Por ejemplo, la Gobernación cruceña no está dispuesta a ceder al Gobierno la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

También dijo que en la cita, prevista para las 14:30 de hoy, se planteará que el trabajo técnico continúe en Santa Cruz. “El gobernador Rubén Costas dará el visto bueno a cualquier acuerdo al que arribemos”, subrayó.