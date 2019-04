La Fiscalía recibe hoy los testimonios de Gonzalo Medina y Fernando Moreira

De forma sorpresiva el ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gonzalo Medina, y el ex jefe de la División Propiedades de la misma unidad investigativa, capitán Fernando Moreira Morón, hicieron su presentación espontánea ayer por la mañana ante la Fiscalía de Sustancias Controladas para prestar sus declaraciones dentro de una investigación que inició el Ministerio Público por sus posibles nexos con el extraditable, Pedro Montenegro Paz.

Tras la decisión de la Fiscalía de abrir una indagación contra ambos jefes policiales por supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación, luego de una serie de publicaciones en diversos medios de comunicación entre las que figura una fotografía donde aparece Pedro Montenegro Paz en una recepción social en Cartagena (Colombia), junto a Fernando Moreira, su esposa y el abogado Robin Justiniano, hijo de Gonzalo Medina, los investigados decidieron hacer su presentación espontánea ayer en cumplimiento al artículo 223 del Código de Procedimiento Penal.

Medina acudió primero, a las 8:30, con su abogado Joadel Bravo, pero el acto quedó para las 11:30. A esa hora regresó el exjefe policial y al vernos nos extendió la mano, nos saludó y solo dijo, “gracias por su ayuda”.

Luego ingresó a la Fiscalía. Cerca de las 12:30, sorpresivamente salió del edificio Moreira, acompañado por el abogado Abraham Quiroga, que también había ingresado. Enseguida salió Medina con Bravo. Ninguno hizo declaraciones, se marcharon en silencio.

La comisión fiscal que investiga este caso, decidió fijar para hoy la toma de las declaraciones de Medina y de Moreira. El primero debe dar su testimonio a las 8:30 y el segundo está citado para las 10:00. Los fiscales antinarcóticos que los recibirán son: Luis Enrique Rodríguez, Marcos Arce y Gerardo Balderas.

Los viajes cuestionados

El comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, habló del viaje de Medina y de Moreira. Dijo que el exjefe de la Felcc pidió permiso a cuenta de vacaciones, pero no para salir del país.

Asimismo, refirió que el capitán Moreira no solicitó permiso para salir del país y añadió que el flujo migratorio confirmó que viajó a Colombia.

“El coronel Medina no pidió permiso, si bien pidió permiso a cuenta de vacación para el tema de salud, cinco días, era para el interior del país, no le faculta ese permiso para salir fuera”, dijo Echegaray y explicó que en el departamento de personal no se registra ningún permiso de Moreira, “pero salió del país, de acuerdo al movimiento migratorio”.

Echegaray también dijo que hay una corriente para desprestigiar a la Policía.

EL EXCOMANDANTE DELGADO DECLARÓ EN ORURO POR INDAGACIONES DE LA FISCALÍA CONTRA EL CORONEL RAÑA

El ex comandante de la Policía, general Rómulo Delgado, prestó su declaración informativa ayer en la Fiscalía de Oruro dentro de las investigaciones por el proceso que se sigue en contra del excomandante de la Policía de Oruro, Rommel Raña.

El exjefe policial es investigado por los delitos de cohecho pasivo propio y beneficio en razón del cargo, por realizar supuestos cobros ilícitos a funcionarios de bajo rango a cambio de destinos laborales en retenes y puestos de controles fronterizos.

La Fiscalía aseguró que hay una lista de 10 exautoridades que deben declarar, entre ellas el excomandante Faustino Mendoza.

En pasados días se difundió un audio con la voz de Delgado que habla con otro jefe policial. Dijo que su cambio solo puede obedecer a la indagación que ordenó para aclarar dos informes de inteligencia sobre el viaje de Medina y de Moreira. /EC