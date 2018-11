La Fiscalía indaga otro caso de negligencia médica en Santa Cruz

La cirujana pediatra Isis Llápiz, implicada en el caso del niño Sebastián, a quien le extirparon el riñón sano por equivocación en el hospital Oncológico, se ha visto involucrada en un nuevo caso de supuesta negligencia médica. La víctima en este hecho es José Junior Vega Villarroel, un niño de ocho años de edad que falleció el 27 de octubre en el hospital de Niños Mario Ortiz por causa de una septicemia (infección) provocada por la perforación del intestino durante la cirugía a la que fue sometido por un problema de apendicitis.

Según Albertina Vicky Villarroel, mamá de Junior, el niño fue llevado de urgencia al hospital Mario Ortiz por los fuertes dolores que tenía en la barriga. Luego de estudios, se constató que tenía problemas de apendicitis y que debía ser operado.

La cirugía se llevó a cabo el miércoles 24 por la noche, al día siguiente el niño se quejaba por los dolores, pero las enfermeras dijeron que era normal por la herida de la incisión. Dos días después el niño toma sus alimentos e incluso camina, pero continuaba dolorido. El viernes 26 los dolores aumentan y la enfermera le extiende una receta a la mamá. “Eran unos calmantes que nunca hubo en el hospital y que los tuve que comprar. Salí corriendo hacia la farmacia, tardé unos cinco minutos y cuando volví pillé a mi hijo convulsionando, estaba blanco. Le pregunté a la enfermera qué le había puesto y me dijo que le había destrancado la vía. Ella (la enfermera) trataba feo a mi hijo. Esperamos que vengan los médicos de emergencia, pero tardaron harto. Cuando llegaron mi hijo estaba muy mal, lo llevaron a reanimación y ahí lo tuvieron desde las 11:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada. Luego me dijeron que no pudieron hacer nada, que había fallecido y no nos dieron más explicación”, contó la madre.

La autopsia practicada por médicos del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) determinó que la causa del deceso fue sepsis y peritonitis por perforación intestinal. Frente a esta situación, la mamá del pequeño presentó una querella en el Ministerio Público por el delito de homicidio culposo contra las personas que resultaren responsables. “Queremos que se haga justicia para que esto no vuelva a ocurrir”, expresó la abogada Raquel Guerrero Noguera.

El fiscal José Parra, que lleva adelante la investigación, ya ha tomado la declaración a unas tres personas por este caso. Una de ellas confirmó que la doctora Llápiz fue quien practicó la cirugía.

La firma de la doctora Llápiz también aparece en el documento de protocolo de cirugía, donde detalla los pasos que se siguieron en la intervención.

Auditoría médica

Con el fin de esclarecer este caso, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) lleva adelante una auditoría médica tal como establecen las normas. El doctor Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación, dijo que hoy se divulgará un informe preliminar de dicha auditoría