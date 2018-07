La COD sale en defensa de los trabajadores que despidió la Alcaldía

Un grupo de personas que trabajaban para la Alcaldía de Santa Cruz y que fueron desvinculadas protagonizaron la mañana de este miércoles una movilización exigiendo la restitución de sus fuentes de trabajo. Luego de la marcha se reunieron con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, quien se comprometió a mediar en el conflicto.

Borda calificó como una "masacre" la desvinculación de casi 300 trabajadores pese a que -según su opinión-, algunos se encontraban bajo la Ley General del Trabajo. Es por ello que anunció que cursará una carta al Gobierno Municipal para que atienda a la COD, al sindicato y a la federación de trabajadores municipales y se pueda reconsiderar estos despidos.

"Nosotros, como institución matriz, nuestra obligación es darles todo el respaldo a nuestros compañeros porque el derecho del trabajador no tiene color político. Vemos que se están violando muchos procedimientos. Nosotros, de no ser atendidos en un plazo de 48 horas, vamos a convocar a un ampliado departamental de emergencia y vamos a asumir una movilización. No vamos a permitir esta situación", indicó Borda, en un contacto telefónico a EL DEBER.

Te puede interesar:

Profesionales despedidos de Programas Sociales, entre ellos educadores, sicólogos y otros, llegaron esta jornada hasta dependencias de Parques y Jardines pidiendo explicaciones y la restitución a su fuente de trabajo.

Desde la Alcaldía, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que los despidos solo han afectado a áreas administrativas y que no repercutirán en la prestación de servicios sociales. Agregó que se están revisando perfiles de personal no adecuado al cargo y que no representa más del 10% de funcionarios; que los despedidos son del Ejecutivo y no del área social.

"No hay esa masiva supuesta acción de despido al área social, más bien se van a fortalecer los programas del área social", indicó Sosa, en conferencia de prensa.

Entre los funcionarios despedidos se encuentra un grupo de trabajadores de las guarderías municipales. A consecuencia de esta acción los padres de familia decidieron realizar una vigilia en las puertas de la guardería La Morita, en protesta por la medida.

Las madres de familia indicaron que están dispuestos a asumir el costo del salario de las "tías" despedidas porque sus hijos ya están encariñados con ellas y se han adaptado al cuidado que les brindaban.