La Alcaldía restituye a 600 funcionarios en guarderías y centros del adulto mayor

Después de más de una semana de protestas, la Alcaldía municipal consiguió normalizar los servicios en la mayoría de las 31 guarderías municipales y en los diez centros de adultos mayores, recontratando a gran parte del personal retirado e incorporando personal nuevo.

Por instrucción expresa del alcalde Percy Fernández, “se han atendido las solicitudes y ahora todas las guarderías y centros de adultos mayores están funcionando con normalidad. En algunos casos, se ha mantenido al personal antiguo y en otros, se ha incorporado funcionarios nuevos a fin de garantizar el funcionamiento”, dijo el secretario de Desarrollo Humano, Paúl Cortez, que estuvo en la reapertura de la guardería del barrio Magisterio, donde los padres consiguieron mantener a las 12 tías.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que el alcalde pidió que la reducción no vulnere estos programas tan importantes para la ciudad y, por el informe que dio el secretario del área, todos los servicios han sido restablecidos. Aunque aclaró que no tiene cifras exactas, Sosa dijo que, por la información que se maneja, “son alrededor de 600 las personas que atienden las guarderías y centros de adultos mayores, y todas han sido consideradas para la continuidad de sus contratos”. Agregó que hay personas que han comenzado a asistir a dichos centros, a fin de capacitarse para la atención el próximo año.

Emotivo reencuentro

Ocho días de vigilia de los papás fuera de la guardería del barrio Magisterio, con las ‘tías’ dentro del centro y sin poder salir, quedaron para la anécdota, pues ayer, a las 8:00, las puertas del centro se abrieron y las educadoras pudieron recibir a los niños, que consideran hijos de corazón.

Abrazos, risas y hasta lágrimas de emoción inundaron los ambientes del jardín infantil, que se hizo visible esta semana por la lucha de los padres de familia para mantener en sus puestos a las 12 tías que venían haciéndose cargo de los niños desde enero, pero que el martes pasado, y sin aviso previo, recibieron su memorándum de despido. Al final, los papás consiguieron la recontratación de las 12 educadoras y de una más, ya que el secretario de Desarrollo Humano indicó que son 13 los contratos para dicho jardín.

Sandra Valdez, una de las educadoras, durante los ocho días de la protesta no pudo ver a sus dos hijos, de 13 y 7, pero ayer se sentía feliz de quedarse con los 22 niños que cuida junto a otra educadora, y también de conservar su trabajo. “No he podido ir a mi casa, pero estamos contentas. Ellos también son mis hijos de corazón y me estaba quedando sin ellos. Por fortuna y gracias a los papás, todas (las tías) seguiremos, al menos, hasta que venza nuestro contrato”, expresó Valdez.

La guardería Villa Luz, ubicada por la zona de la av. Cristo Redentor y quinto anillo, también restableció la atención, con ocho funcionarias (seis educadoras, una administrativa y una de cocina), de las cuales solo una es antigua y el resto, personal nuevo. Se conoció que las tías nuevas fueron retiradas de otras áreas, y que fueron recontratadas para la guardería, con menor sueldo. En la guardería de la comunidad Garay, hasta ayer las personas de origen ayoreo pedían que se reincorpore a las tías para que el centro reabra sus puertas.

En la jornada

Audiencia

Para el próximo viernes, la Jefatura del Trabajo ha convocado a una audiencia a la Alcaldía y a los dirigentes de los trabajadores municipales, con relación a los despidos. Pese a la reincorporación en guarderías y centros de adultos mayores, todavía hay funcionarios retirados y movilizados.

Sustento jurídico

Freddy Rojas, representante de los profesionales del municipio, dijo que esperan saber cuál es el sustento jurídico con el que el municipio los retiró.