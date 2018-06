La Alcaldía reducirá el 50% de su personal y centralizará contratos

La Alcaldía municipal informó de que la reestructuración administrativa, que reduce a 12 el número de secretarías, implica la disminución del 50% del personal, especialmente de los que tienen contratos eventuales. Asimismo, los contratos de compra y adquisiciones de todas las reparticiones, exceptuando dos, serán centralizadas en la Dirección de Contratos para Todos, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El ahora secretario de Gestión y Coordinación Institucional, Jorge Landívar, explicó que el propósito de la medida es achicar la burocracia, evitar duplicidad de funciones y optimizar el personal.



“Vamos a empezar este proceso (de restructuración) racionalizando el personal porque hay la instrucción del alcalde de bajar el 50% de la planta administrativa”, expresó Landívar, al explicar cómo se harán los ajustes.

Por esa razón, según Landívar, una buena parte de los funcionarios eventuales cuyos contratos fenecieron en mayo ya no serán renovados, aunque no precisó la cantidad.

El nuevo secretario de Gestión y Coordinación Institucional informó de que el acomodo del personal se hará en base al relevamiento de datos, tanto de los funcionarios eventuales como fijos, que se ha encargado a la nueva secretaria de Recursos Humanos, Teresa Ardaya, y cuyo informe debe estar listo en unas dos semanas.

Aunque Landívar no dio cifras, se sabe que los contratos eventuales en la comuna cruceña oscilan entre 2.000 y 4.000.



De acuerdo con Landívar, los ajustes también ‘tocarán’ a los trabajadores que fueron contratados sobre la base de la Ley del Servidor Público, ya que habrá racionalización del personal, principalmente en reparticiones fusionadas para evitar dualidad de funciones.



“La instructiva es evitar la duplicidad de funciones. Como hemos fusionado secretarías, como en el caso de la nueva la Secretaría de Planificación, que es la unión de tres (secretaría de Planificación, de Gestión Urbana y Medio Ambiente), habrá dualidad de funciones y eso se evitará racionalizando el personal”, explicó Landívar, al indicar que el decreto de reestructuración estructural, que emitió el alcalde Percy Fernández, manda a eliminar toda posibilidad de duplicidad y dispersión de funciones entre las unidades organizacionales.

Sobre la posibilidad de que la medida pueda generar conflictos con los afectados, Landívar refirió que los funcionarios saben que deben cumplir con lo estipulado en el contrato.



El sindicato de trabajadores municipales aún no se ha pronunciado al respecto, pero su secretaria de hacienda, Cristina Gallardo, indicó que la restructuración no les afecta porque los afiliados al sindicato, que suman 1.400, están amparados por la Ley General de Trabajo, por lo que gozan de inamovilidad.



La Gendarmería es una de las reparticiones más afectadas por el sistema de contratación que tiene. Estefanía Calle, que trabaja en la Guardia

Municipal, indicó que se han enterado de la medida a través de los medios de prensa, lo que ha despertado la preocupación del sector, que tiene contratos temporales. A esto se suma la molestia porque la Alcaldía ha decidido proceder al descuento del 25% del sueldo a los efectivos que tienen más de tres días de baja médica y muchos tuvieron más de dos semanas, porque terminaron lastimados en los operativos para el traslado del mercado La Ramada.

Contrataciones



Otro de los ajustes que llegan de la mano de la ‘reingeniería’ del Ejecutivo municipal tiene que ver con los contratos de compra, adquisiciones, consultorías y auditorías, que antes podían hacerse en todas las secretarías, pero que ahora serán centralizados por la Dirección de

Contratación para Todos, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas. En esto se exceptúan las secretarías de Parques Jardines y Obras Públicas, que seguirán manejando sus contratos para evitar retrasos en las obras.



“De acuerdo con el decreto 181, cada secretaría tenía la posibilidad de hacer contrataciones e, incluso, en algunos casos podían pagar por esos servicios. Ahora se ha dispuesto que todas se centralicen en una dirección, a excepción de las Secretarías Obras Públicas y Parques y Jardines porque lo que hacen es obras y hay que darles mayor agilidad”, dijo Landívar.

En la jornada

Dueños de boliches

En medio de los cambios anunciados por la Alcaldía municipal, un grupo de dueños de boliches sentó una denuncia en la Fiscalía para pedir que se investigue supuestas irregularidades en el control de locales nocturnos por personal, que depende de la Secretaría de Defensa Ciudadana. Los dueños de estos negocios pidieron que los cambios en el gabinete impliquen un mayor control sobre el personal que fiscaliza los locales nocturnos. Aseguraron ser víctimas de extorsión.