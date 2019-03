La Alcaldía pretende ampliar el cordón ecológico del río Piraí

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra pretende ampliar el cordón ecológico del río Piraí incluyendo unas manchas de bosques situadas en el lado sur, que quedaron hace varios años fuera del área de protección y que corren el peligro de ser tomadas por asentamientos humanos, como sucedió con barrios en la zona de las cabañas.

La pretensión, que es compartida tanto por el Ejecutivo como por el Concejo Municipal, se planteó ayer en la sesión llevada a cabo en el Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM), donde Michele Lawrence, secretaria de Medioambiente, dio a conocer un informe técnico sobre el comportamiento del río Piraí frente al crecimiento y desarrollo de la ciudad y sus barrios aledaños.

Actualmente, el área protegida del afluente urbano consta de 1.534 hectáreas y con la ampliación crecería a 2.850 hectáreas. Para tal efecto los concejales buscan reencaminar un proyecto de ley municipal que se elaboró el año pasado, dijo en su cuenta de Facebook la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa.

Bosque bajo riesgo

Michele Lawrence explicó que el cordón ecológico en el lado de la urbe cruceña tiene una extensión de 23 kilómetros. Dicho polígono de protección se estableció en 2009 y dijo no entender por qué razón en ese tiempo no se tomaron en cuenta unas manchas boscosas del lado sur, las cuales se declararon rurales y, por lo tanto, quedaron en manos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). “Lastimosamente hay manchas de bosques que quedaron fuera del área de protección... ¿Cómo se le va a pedir a un propietario privado que no tale si acude a la ABT y obtiene su permiso de tala?”, preguntó la titular de Medioambiente.

“Queremos que el nuevo lineamiento incluya las manchas boscosas que quedaron en el área rural para que no se pierdan, porque una vez taladas se perderán. Con un simple permiso de la ABT, que no a de costar más de Bs 2.000 o Bs 3.000, pueden talar lo que quieran; sin embargo, con una ley municipal que nos permita sancionar, las cosas serán diferentes”, agregó Lawrence.

En lo que respecta al cordón ecológico, se explicó que, de las 1.534 hectáreas, un 12% está afectado por asentamientos, lo que significa que más de 160 hectáreas de bosques han desaparecido, pues comprenden la zona donde, desde hace más de 30 años, están los barrios Ambrosio Villarroel, Curupaú, Las Cabañas y Puerto Busch.

Michele Lawrence reveló también que en 2008 la Alcaldía creó un cuerpo de guardaparques con 70 funcionarios, de los cuales ahora solo hay 10 para cuidar las 1.534 hectáreas, por lo que pidió incrementar el número de este personal.

Caminata de 23 km

La mayoría de los concejales presentes en la sesión estuvo de acuerdo con poner en vigencia una ley de ampliación del área protegida del río y aceptaron realizar el recorrido por el cordón ecológico a realizarse mañana en horario matinal.

Johnny Fernández dijo: “La inspección es importante, pero propongo un estudio a fondo del problema y que las sanciones sean ejemplarizadoras”.

“Llamemos a una reunión metropolitana para hablar del tema de manera responsable”, planteó Franz Sucre, señalando que a los otros municipios también les debe interesar. Al recorrido fueron invitadas autoridades de la ABT, Searpi y de otras instituciones.