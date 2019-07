La Alcaldía paga $us 1 millón por el alquiler de edificios

Según datos divulgados por la secretaria municipal de Finanzas, Sandra Velarde, la Alcaldía cruceña pagará este año $us 1 millón por concepto de alquiler de 10 edificios para el funcionamiento de sus diferentes reparticiones. Velarde explicó que en 2016, la comuna pagaba $us 1,8 millones; en 2017 el gasto fue de $us 1,3 millones; y en 2018 se desembolsó similar monto por el alquiler de 14 edificios.

Para el 2020 se presupuestará $us 500.000, pues solo se alquilarán edificios para las secretarías de Recaudaciones (SER) y de Planificación (Sempla). Un informe del Ejecutivo municipal entregado al concejal Johnny Fernández indica que en 2018 el pago de alquiler de 14 inmuebles fue de Bs 7.278.959.

El contrato de alquiler mensual por las oficinas donde funciona la Dirección de Auditoría Interna fue de Bs 31.320 en la gestión 2017. El de la Secretaría de Desconcentración, Bs 143.000; el de la Secretaría de Desarrollo Humano, Bs 626.400 anuales; el de la Secretaría municipal de Asuntos Jurídicos, Bs 72.643 mensuales; y el de la Dirección de Bienes municipales, Bs 65.511 mensuales.

Fernández criticó el hecho de que se sigan alquilando edificios a precios elevados, cuando con ese dinero se puede construir hasta dos edificios grandes. “Quieren seguir alquilando edificios. Eso es tirar la plata al fósforo, es seguir malgastando la plata del pueblo”, remarcó.

La activista Xiomara Klinsky también observó el monto que se destina para el pago de alquileres de inmuebles. “Vemos un real despilfarro de dinero, hasta ahora no terminan de construir la Quinta Municipal”, cuestionó. El exconcejal Manuel Saavedra observó el traslado de la Secretaría de Planificación, en los últimos meses, pues deja claro que la Alcaldía seguirá con la lógica de pagar alquileres. Al respecto, el secretario de Parques, Jardines y Equipamiento Social, Roberto Áñez, recordó que con el funcionamiento de la Quinta Municipal se dejarán de pagar la mayoría de estos alquileres, pues casi todas las reparticiones de la comuna funcionarán en este edificio. Esto significará un ahorro para la ciudad.

Desconcentración

Johnny Fernández considera que la prioridad debe ser trasladar las oficinas de recaudaciones, de planificación, del departamento jurídico y de la dirección de mercados a las diferentes subalcaldías y no a la Quinta Municipal.