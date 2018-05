La Alcaldía declarará en cuarentena La Ramada y se querella contra dirigente

Después de los enfrentamientos registrados la madrugada de ayer, que dejaron como saldo 19 comerciantes detenidos y decenas de personas heridas, entre guardias, funcionarios municipales y gremiales, el Concejo Municipal se alista para aprobar una ley que declara zona en cuarentena a la antigua La Ramada, a fin de facilitar los trabajos de recuperación de los espacios públicos.

El Concejo tiene previsto aprobar hoy dicha ley, la cual busca restringir el paso del transporte público por esa zona, facilitar el ingreso de la CRE, de Saguapac y del personal municipal para que realicen trabajos de mantenimiento del cableado del tendido eléctrico, así como de los sistemas de drenaje sanitario y pluvial.

Desde las oficinas de Parques y Jardines, Angélica Sosa, presidenta del Concejo, explicó que en la zona de La Ramada hay 300 medidores de energía eléctrica que fueron instalados de manera clandestina. Además, dijo que en el lugar existe una evasión de impuestos por Bs 200 millones y que la negativa de los comerciantes para abandonar la zona es porque también funcionan prostíbulos y casas de préstamos.

Ayer por la mañana Sosa brindó una conferencia de prensa, junto a los dirigentes gremiales Róger Labardens y Jesús Cahuana (concejal) y los secretarios municipales Jorge Landívar y José Antonio Ayala, para referirse a los enfrentamientos de la madrugada de ayer. Explicó que el viernes sostuvo reuniones con el sector de Jaime Flores y se consensuó el traslado al minorista La Ramada de la av. Moscú; sin embargo, el fin de semana sorpresivamente cambiaron de opinión y se negaron a salir de las calles.

La autoridad municipal reiteró que se harán los operativos que sean necesarios para recuperar el espacio público de La Ramada e instó a la población a no comprar productos de esta zona para así apoyar el plan de ordenamiento de los mercados.

Por la tarde, abogados del gobierno municipal presentaron una demanda penal contra el dirigente de la Federación de Gremiales Unidos de La Ramada, Jaime Flores, a quien acusan de instigación pública a delinquir, resistirse a la autoridad y estorbar el ejercicio de la función

pública. La denuncia fue presentada a las 15:16 por el subdirector de Mercados, Carlos Alberto Moreira.

A su vez, los gremiales presentaron un recurso de amparo constitucional, con la finalidad de frenar el traslado.

Ayer, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, José Antonio Ayala, negó el uso de agentes químicos en el operativo como denunciaron los gremiales.

Acusaciones



En la rueda de prensa, Jesús Cahuana dijo que detrás de la resistencia del sector de Flores para trasladarse al nuevo mercado hay un trasfondo político. Sindicó directamente a la concejala Mélody Téllez y a la diputada Amparo Gutiérrez de estar detrás de las protestas y así tener el control de la familia gremial de la antigua La Ramada. Sin embargo, minutos después se sumaron a la conferencia de prensa los concejales del MAS a la cabeza del jefe de bancada en el Concejo, Tito Sanjinez.



El concejal masista negó que exista injerencia de su partido, incluso aseguró que el MAS apoya la política municipal de ordenamiento de los mercados.



Téllez indicó que lo que se busca es lograr un trato igualitario a los gremiales, pues hasta ahora los únicos que han conseguido puestos en el nuevo mercado son el sector de Cahuana y de Labardens.

Audiencia cautelar



Por otra parte, el fiscal Iván Quintanilla informó de que son 19 (15 varones y cuatro mujeres) los gremiales arrestados por funcionarios municipales luego de los enfrentamientos y que ahora están en calidad de aprehendidos.

Detalló que se están realizando desdoblamiento de imágenes de las cámaras de seguridad y desfiles identificativos ante testigos para tratar de determinar si ellos participaron de hechos como la agresión a los funcionarios públicos y la quema de una camioneta y de una churrasquería.



Los delitos que se investigan son lesiones graves y gravísimas, instigación a delinquir, asociación delictuosa y daños a bienes públicos.

Quintanilla aclaró que no se procesará a las personas a las que no se compruebe su participación en los hechos. Los aprehendidos, que hoy pueden ser puestos ante un juez cautelar, son: María Fernanda A.P., Beatriz S.S., Licet S.M., Rita M., Roberto Ariel C.V., Víctor Hugo G.D., Juan L.A., Moisés A., Bautista T., Willian M.F. , Joel R.R., Edy Ch.C., Jonathan R.R., Cleoro A.M., Daniel M.P., Luis Carlos R.R., Ángel C.P., Cristian Jairo N.B. y Humberto C.O.