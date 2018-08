La Alcaldía cruceña destinará más de Bs 120 millones en el plan de movilidad

El ordenamiento del transporte público y del tráfico de vehículos será una de las prioridades del gobierno municipal cruceño el próximo año, pues en el Programa Operativo Anual (POA) 2019 se ha contemplado un presupuesto de Bs 129,22 millones, que equivale al 7% del presupuesto total (Bs 2.920.904.390).

Rolando Ribera, secretario municipal de Movilidad Urbana, expuso ayer los proyectos que su repartición piensa llevar a cabo en 2019. Explicó que se han diseñado 19 proyectos y programas, los cuales están relacionados con la readecuación de intersecciones y puntos críticos en la ciudad; la implementación y operación de un sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito, la implementación del sistema de parqueo rotativo dentro del primer anillo, la ampliación de la red de semáforos peatonales, la construcción de paradas de buses fuera del primer anillo, la construcción de ciclovías en cinco distritos de la ciudad (1, 3, 4, 5 y 6), la implementación del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) y, entre otros, la readecuación de intersecciones y puntos críticos en la ciudad.

El sistema BRT, que fue planteado por la cooperación japonesa (JICA), a través de un estudio, empezará a ejecutarse en el primer anillo. Para tal efecto, se tendrá que hacer una readecuación de las vías.

De acuerdo con la explicación de Ribera, el 86% del presupuesto de movilidad urbana lo manejará la Dirección de Semáforos, Señalización y Tecnología (son más de Bs 110,95 millones); el 12%, la Dirección de Transporte y Vialidad (algo más de Bs 15,59 millones); y el restante 2% la Secretaría de Movilidad Urbana (Bs 2,66 millones).

Operativo contra buses viejos

Por otra parte, Ribera informó de que a partir de hoy realizará operativos para sacar de circulación a los buses del transporte público que no cumplan con las condiciones mínimas para prestar el servicio.

El secretario de Movilidad Urbana informó de que la auditoría técnica que realizó la Alcaldía al transporte público arrojó que, al menos, el 80% de los buses del transporte público tiene una antigüedad de entre 20 y 38 años, y que la renovación de los buses no supera el 15% del total de la flota de micros (más de 8.500 en la ciudad). “Tenemos buses viejos que ya no pueden operar, algunos tienen ventanas y asientos rotos, otros metales expuestos que pueden cortar a los pasajeros, y otros que emiten gases contaminantes; esto no puede seguir sucediendo”, manifestó. Los operativos serán en diferentes puntos de la ciudad.

Hizo notar que, además, unas 200 unidades, entre taxis y trufis, operan sin autorización sobre el primer anillo y segundo.