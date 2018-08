Juez se excusa de procesar a colega acusado de corrupto

La audiencia del juez Johnny Z.A., sindicado por los delitos de concusión y cohecho pasivo propio junto con su auxiliar Jessenia C.V., no se realizó ayer debido a que el titular del juzgado tercero de instrucción en lo penal, que debía llevar adelante la causa, Martín Camacho, se excusó debido a que hace seis años fue secretario del juzgado del ahora imputado.

“Me excusé para que no haya susceptibilidad, las partes precisan tener la certeza de la imparcialidad del juzgador y he tomado esa decisión para que mi resolución, cualquiera que fuere, no haya quedado en entredicho”, dijo Camacho, que es juez tercero de instrucción en lo penal.

Tras conocerse la suspensión de la audiencia, el imputado manifestó que está presto a colaborar en toda la investigación sobre el hecho.

Cayeron en flagrancia

El Consejo de la Magistratura recibió una denuncia de una mujer que estaba siendo extorsionada en principio por la suma de $us 4.000 por parte de Johnny Z.A. para favorecerla en una sentencia de un caso de acción privada. Ayer se conocieron unos audios en que la auxiliar del juzgado negocia una ‘rebaja’ en el monto y el juez indica a la denunciante que el dinero será recogido por una ‘persona de confianza’.

Fue así que la tarde del jueves, se acordó la entrega en la calle Sarmiento de la zona de Equipetrol, por lo que el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía departamental montaron un operativo.

El fiscal Freddy Larrea informó que a las 18:10, la auxiliar fue aprehendida en flagrancia con un sobre con $us 1.500 que la denunciante entregó. Al verse descubierta, la funcionaria indicó que el juez estaba cerca del lugar y las autoridades lo vieron correr, por lo que procedieron a aprehenderlo.

Ambos funcionarios fueron derivados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde permanecerán a la espera de su audiencia cautelar.

Magistratura

El representante en Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero, señaló que se convertirán en parte denunciante en el caso y que la próxima semana, luego de conocerse el resultado de la audiencia cautelar se iniciará también un proceso disciplinario contra el juez sindicado.

Denuncias por semana

La Magistratura recibe entre 15 y 20 denuncias de irregularidades

Suspensión de jueces

Romero indicó que este año se ha sancionado y suspendido a 4 jueces