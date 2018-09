Jueves de 'frater': un periodista le responde a Liliana Colanzi

El artículo de Liliana Colanzi sobre los jueves de 'frater', publicado en EL DEBER el domingo, sigue dando qué hablar.

La escritora cruceña cuestiona los tradicionales encuentros semanales de amigos y los considera un espacio de reafirmación de lo masculino y una faceta más de la sociedad patriarcal en la que, considera, se vive en Santa Cruz.

Pocos quedaron indiferentes cuando conocieron su opinión. Recibió adhesiones y críticas . En las últimas horas, el periodista Rildo Barba se sumó a la ola de comentarios y dijo que el 'pecado' de la intelectual cruceña fue generalizar.

"El 'pecado' de la escritora (a quien por cierto admiro mucho por su trabajo literario) fue generalizar. Sí, ese gran 'defectito' que tenemos muchas personas a la hora de emitir una opinión", inicia el post de Rildo publicado en Facebook.

"Particularmente no tengo nada en contra de las fraternidades, sociedades, comparsas, logias, etc. Y la verdad es que todas las agrupaciones que conozco (¡y vaya que son muchas!) no hacen más que confraternizar: sus asociados se reúnen para comer, beber, charlar, reír, jugar y hasta para hacer negocios. He sido testigo de compras/ventas de autos, motos, celulares y hasta de lotes en estos “juntes”. En ellas se organizan también campeonatos, kermeses, campañas médicas, viajes, paseos y otras actividades paralelas. ¿De qué hablan? Pues de todo: de política, de economía, de los problemas urbanos, de sus hijos, de sus mujeres y, claro está, no faltan los que hablen también de sus amantes", continúa.

Luego termina diciendo que conoce gente machista y violenta que no tiene agrupaciones ni fraternidades, y que solo se reúnen "en la plaza después de la misa".