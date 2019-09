Jóvenes salen a las calles cruceñas para exigir acciones que salven el planeta

¡La naturaleza nos necesita! Vamos a las calles por un futuro para todos, niños y niñas, jóvenes y adultos por toda Bolivia ???? y el mundo. Ruge junto a nosotros este viernes 20 de septiembre. ??LA PAZ 20.09.2019 Asamblea Legislativa 8.30 A.M. ?? 27.09.2019 Monoblock UMSA 8.30 A.M. ?? ??SANTA CRUZ 20.09.2019 Plaza 24 de Septiembre 15.00 P.M. ??TARIJA 20.09.2019 y 27.09.2019 Plaza Luis de Fuentes 10.00 A.M. ??COCHABAMBA 27.09.2019 Plaza Granado 17.00 P.M. Te esperamos para hacer escuchar nuestra voz en una marcha MUNDIAL. ?? @fridaysforfuture #climatestrike #fridaysforfuture @gretathunberg

