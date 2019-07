Una adolescente de 17 años fue sacada con argucias de la Aldea Padre Alfredo y trasladada hasta Corumbá, donde habría sido violada por el exfiscalizador de ese centro, el abogado Claudio Américo Caiguara Romero, que permanece escondido en ese país.

La denuncia fue realizada por Arlex Rodríguez Espinoza, que se desempeñaba como chofer y hombre de confianza de Caiguara. Rodríguez arribó hasta nuestra capital para poner el hecho en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), que de inmediato inició las pesquisas.

Del mismo modo, la adolescente fue trasladada a la capital cruceña para realizarle exámenes forenses por parte de la Fiscalía y la entrevista sicológica por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que además la derivó a un centro de acogimiento.

El denunciante testificó que la adolescente salió de manera irregular de la Aldea Padre Alfredo, perdió sus documentos y fue llevada hasta Puerto Suárez.

De allí pasó a Corumbá (Brasil), adonde el exfiscalizador de la Aldea Padre Alfredo huyó a principios de este año, al existir en su contra un mandamiento de captura por el delito de violación a otra menor de la aldea, caso por el que se emitió una orden de captura en su contra. Además, se cree que habría otras víctimas en ese mismo centro.

Rodríguez asegura que se encontraba en Corumbá con la víctima y el denunciado, quien le pidió que volviera a Bolivia a cargar gasolina. “La víctima se me acerca, me dice que no la deje sola, que presentía algo malo que le iba pasar. Yo le dije que iba a retornar rápido, me fui y en una hora y 15 minutos regresé (...) Vi a la víctima sentada en un sillón y el denunciado salió a desayunar. Luego ella me contó, llorando, que ya no aguantaba más y que Caiguara le ofreció dinero, ella no aceptó y por eso le pegó y la violó”, dijo en su declaración ante la Policía.

También consta en su denuncia que, “Caiguara dio puñetes en el rostro a la víctima, le tapó la boca, le amarró sus manos con una camisa y logró abusar sexualmente”. Además, la muchacha le comentó que Caiguara le dijo que si le contaba algo a su chofer, mataría a Rodríguez y a sus hijos.

“Hago notar que el denunciado era director de la Aldea Padre Alfredo y la víctima es de la aldea”, señala el testimonio ante la Felcc.

Allanamientos y pesquisas

Tras la denuncia el caso fue asignado a la fiscal Ángela Vallejos, de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), que inició con los procedimientos en busca de la verdad de los hechos en coordinación con profesionales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La Policía, desde el año pasado, realiza allanamientos en inmuebles en busca de Claudio Caiguara, por denuncias de violación a otras víctimas del centro que acoge a menores sin padres.

El directorio de la Aldea Padre Alfredo conoció el nuevo hecho y lo calificó de lamentable por considerar que Claudio Caiguara, que fungía como protector de las menores, se ha convertido en su verdugo.

Violación a niña de 11 años

La Fiscalía a través de la Unidad de Víctimas especiales culminó una indagación iniciada desde agosto del año pasado, en la que acusa a Claudio Caiguara de violar a una niña de la Aldea Padre Alfredo, desde que esta tenía 11 años.

La niña reveló, en un duro testimonio, que era abusada por Caiguara cuando este era autoridad de la aldea y que incluso la sacaba y la llevaba a su casa, en el segundo anillo cerca de la avenida Velarde, para ultrajarla sexualmente.

El 14 de agosto, los fiscales Yovana Castro, Rubén Ordóñez y Camilo Velásquez, de la corporativa de delitos sexuales de la UVE, emitieron una orden de aprehensión contra Caiguara, la misma que sigue vigente y provocó allanamientos a diferentes inmuebles, donde la Policía creía que estaba el sindicado.

El 16 de abril de este año, Claudio Caiguara fue imputado por delito de violación a infante, niña, niño y adolescente, pero no se presentó en el juzgado.

Por esa situación la jueza Albania Caballero emitió mandamiento de apremio y lo declaró rebelde por edictos de prensa. Caiguara huyó a Corumbá-Brasil, argumentando acoso judicial y ha pedido refugio en ese país.

Sin embargo, se conoce que la Policía Federal de Brasil no registra ningún trámite de refugio en favor de Claudio Caiguara, según las pesquisas que realizan en Santa Cruz.