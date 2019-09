José Parra, pasó de ser el fiscal de los grandes casos a un acusado más

José Ausberto Parra Heredia (60), oriundo de Oruro, fue policía investigador y cumplió funciones principalmente en la División Homicidios de la desaparecida PTJ. Hace 12 años cambió el uniforme verde olivo por la corbata y el maletín para cumplir funciones en el Ministerio Público.

Como fiscal, tuvo a su cargo investigaciones de casos ‘grandes’ y su experiencia le valió ser docente en la Escuela de Fiscales, donde dictaba la cátedra de delitos contra la vida.

Precisamente un caso de esta tipología, el atraco frustrado a Eurochronos, en el que perdió la vida Ana Lorena Tórrez el 13 de julio de 2017, ha provocado que actualmente haya sido enviado a la cárcel de Palmasola. Parra aseguró que en ese caso él fue quien descubrió que la bala que mató a la joven no provino de los delincuentes, si no de un arma policial.

Sin embargo, la abogada Raquel Guerrero, defensora de Roxana Torrico (madre de Ana Lorena), tomó esas palabras para cuestionar que, si él como autoridad descubrió eso, ¿por qué no firmó la ampliación de la investigación contra los tres policías sospechosos?, ¿por qué no ordenó el peritaje de las armas de los uniformados si se descubrió el calibre de la bala?, ¿por qué no se ordenó un peritaje para saber a quién llamaron los delincuentes cuando estuvieron acorralados desde el celular que destruyeron?

Contacto con Medina

En la audiencia, el fiscal Gerardo Gutiérrez reveló que Parra había negado haberse comunicado con algún policía sobre el caso Eurochronos; sin embargo, el flujo de llamadas de su teléfono demostraba que se comunicó con el excoronel Gonzalo Medina, preso en el penal de San Pedro acusado por tráfico de sustancias controladas, el 3 de octubre de 2018.

La fecha no es para nada intrascendente, pues ese mismo día, sus colegas de la comisión de fiscales que indagan el caso, habían firmado la ampliación de la investigación contra tres agentes que son los sospechosos de haber ejecutado el disparo que acabó con la vida de Ana Lorena, algo a lo que Parra se negó.

Intimidación a sus colegas

En su declaración ante el fiscal Gutiérrez, dos fiscales de la comisión señalaron que sintieron como una amenaza sus palabras: “No se metan con la Policía porque es una familia; después nadie los va a defender de ellos”.

Luego los fiscales pidieron garantías y la Fiscalía determinó brindárselas a través de su Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. Parra consideró absurdo que ser expolicía sea un elemento en contra y cuestionó que lo procesen por no firmar la ampliación, pues no era necesario ya sus colegas lo habían hecho.

Otros que se sintieron afectados

El hecho de que Parra haya pasado a un detenido más, también ha permitido que otros que se sintieron afectados por él, hablen. Reynaldo Ramírez, preso por un feminicidio que no cometió, lleva un proceso contra dos policías que lo torturaron para que se inculpe.

La audiencia de los policías, Gróver Gironda y Fernando Arancibia se suspendió cuatro veces, incluso uno de ellos fue declarado rebelde de la justicia. “Al quinto intento recién se realizó la audiencia; ahí conocí al fiscal Parra, quien me sorprendió, ya que, pese a que los policías que me torturaron evadían la justicia, el fiscal no pidió cárcel para ellos.

Ahora me entero que Parra es un expolicía y me doy cuenta que los protegió”, comentó Reynaldo.