Evo Morales rechazó este viernes la violencia ocurrida ayer en Santa Cruz cuando un grupo de personas causó destrozos en dos casas de campaña del MAS; denunció que hay una intención de golpe a la democracia propiciada por grupos de la derecha política y comités cívicos.

Los actos vandálicos sucedieron después de que se hubiera dado una convocatoria hecha por simpatizantes del Gobierno de tomar las rotondas del segundo anillo en lo que denominaron una 'tarde azul'.

La ciudadanía se convocó para rechazar la acción anunciada por el MAS y esto derivó en la violencia que acabó con al menos 50 aprehendidos, seis de ellos menores de edad, según informó el abogado Róger Martínez, que forma parte de la defensa de este grupo de personas.

"Esto es una conspiración a la democracia y, sobre todo, una conspiración a los actores defensores de la democracia que son los movimientos sociales", dijo Morales.

La autoridad también mencionó que el miércoles, en Chulumani (La Paz), hubo grupos opositores que hicieron cerrar por la fuerza las casas de campaña de su partido por lo que "levanta preocupación" que hubieran sucedido acciones similares ayer en la capital cruceña.

Morales pidió a la población no ingresar en ese juego violento que impulsan pequeños grupos pagados de la derecha, y que lo único que buscan es desestabilizar la democracia construida en los últimos años. "Como las FFAA no pueden sumarse a los golpes de Estado, usan a jóvenes pagados. Los aprehendidos están denunciado, tal persona me ha pagado", manifestó.

CC: el MAS busca distracción con violencia

Luego de la protesta de jóvenes y ciudadanos que rechazaban la toma de las rotondas que cumplieron este jueves seguidores del Movimiento Al Socialismo, la alianza que postula a Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, pidió a los dirigentes del partido de Gobierno evitar dar declaraciones "tendenciosas e irresponsables" que los vinculan a cualquier hecho delictivo y de violencia.

Asimismo, exigió al MAS que "dejen de generar confrontación en Santa Cruz con amenazas de cercos y otras provocaciones que buscan más violencia", algo con lo que pretenden "desviar" la atención mediática de la gente de la emergencia por los incendios forestales en la Chiquitania.

Más sobre el tema: