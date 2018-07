Jorge Roca llega a Santa Cruz y abraza a su padre luego de 30 años

Jorge Roca Suárez, ‘Techo ‘e paja’, llegó a Santa Cruz en un bus procedente de La Paz alrededor de las 15:00 de ayer. Tras descender a la Bimodal donde lo recibieron algunos de sus familiares se trasladó a la casa de sus hermanas Beatriz y Betty Roca Suárez. Allí lo esperaban varios de sus hermanos junto a su papá, de 94 años, Rafael Roca Arteaga, que está en delicado estado de salud.

Hacía más de 30 años que Jorge Roca no se juntaba con su padre que vive en Santa Ana, Beni, pero que vino a Santa Cruz a esperarlo.

‘Techo ‘e paja’ ingresó a la casa y se dirigió directo a la cama donde estaba su padre, con el que se fundió en un largo abrazo al que se unieron sus hermanas Beatriz Asunta ‘Chunti’, Betty, además de María Elena, Elena Isabel y algunos sobrinos y nietos.

¿Qué le dice un padre a su hijo luego de una ausencia de tres décadas? Don Rafael no soltaba los brazos de Jorge y le dijo: ‘te extrañaba mucho hijo, tardaste mucho en regresar pero ahora estás a mi lado”.

A esto hay que sumar que Jorge Roca no veía a sus hermanas hace 28 años. “Lloramos un montón, un largo rato todos. Fue increíble, fue como un aliento de vida volver a abrazar a mi papá. Me siento tranquilo, en paz, porque ahora nuestra familia está unida y siempre lo estará. Gracias a Dios, creo que he cumplido”, dijo.

Jorge Roca viajó desde La Paz después de haber acudido al juez de ejecución penal José Ayaviri para firmar el libro de asistencia, que es una de las medidas que debe cumplir para la libertad condicional de la que goza.

En el juzgado le comunicaron que no había necesidad de tramitar otro permiso judicial para trasladarse a Santa Cruz porque puede recorrer todo el territorio nacional. Fue así que de inmediato se trasladó hasta la terminal de buses en La Paz y emprendió el viaje para el reencuentro.

Su padre, visiblemente enfermo, se encontraba en Santa Ana de Yacuma, en la tierra de nacimiento de Jorge Roca, pero el pasado miércoles tras conocer el fallo en favor de Jorge, sus familiares lo trasladaron a Santa Cruz.

Ayer, tras compartir con su hijo, don Rafael se sintió mejor e incluso se sentó, almorzó y se sirvió un té con sus familiares.

Autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Dirección Nacional de Bienes Incautados tras el fallo a favor de Jorge Roca, hicieron conocer que tiene otra sentencia de 15 años de cárcel. Sin embargo la defensa de ‘Techo ‘e paja’, a través del jurista Fernando Mealla, aseguró que no recibieron nada de forma oficial. Jorge Roca dijo que ese caso se generó en 1992 cuando ya hacía dos años que él se encontraba preso e incomunicado en Estados Unidos.

Ayer EL DEBER se comunicó con el Ministerio de Gobierno pero manifestaron que todas las autoridades estaban con recargada agenda y por tal motivo, no podían pronunciarse.