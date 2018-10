Jorge Roca dice que está en Bolivia y nunca se escondió

Jorge Roca Suárez, ‘Techo e paja’, salió al frente ante las declaraciones reiteradas de autoridades del Ministerio de Gobierno y la Dirección de Bienes Incautados, de que lo estarían buscando sin poder encontrarlo, que se desconocía su paredero, que huyó a Colombia y recientemente está a buen recaudo, en algún lugar de Bolivia.

Roca reapareció y dijo: “les pido que dejen de hacer política con mi nombre. Estoy en Bolivia, nunca me escondí y fui a Santa Ana de Yacuma a ver a mi padre, todo el pueblo me recibió y los policías me vieron. Regresé a La Paz donde tengo registrado ante las autoridades como mi domicilio la casa de mi hija”.

Recientemente el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que Jorge Roca es buscado y que saben que está en el país.

Techo ‘e paja regresó de Estados Unidos el 14 de abril de este año, tras cumplir casi 28 años de cárcel por el delito de narcotráfico. “Estoy con libertad provisional, no puedo ser juzgado dos veces, no existe orden judicial para detenerme porque todo esta extinguido”, añadió Roca.