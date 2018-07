Jorge Roca ‘Techo ‘e paja’ fue internado de emergencia afectado de su salud

Jorge Roca Suárez, ‘Techo ‘e paja’, fue sacado de la cárcel de San Pedro de La Paz para ser internado de emergencia en una clínica afectado por su salud.

Luego de cumplir casi 28 años de cárcel en el penal de Taft de California, Estados Unidos, por delito de conspiración al narcotráfico, Jorge Roca fue trasladado a Bolivia mediante un tratado de repatriación y llegó a La Paz el 17 de abril pero fue recluido en San Pedro.

En contacto con EL DEBER, Jorge Roca confirmó su internación en la clínica Virgen de Asunción afectado por un cuadro de asma crónica debido al clima frío y a la altura, según el diagnóstico médico.

Fue internado el viernes y el tratamiento por lo menos se prolongará unos 10 días más. Su internación también obedece para el tratamiento de otro problema de salud pulmonar que le detectaron los médicos.

No vine a hacer daño a nadie

Jorge Roca que permanece bajo custodia dijo que en siete oportunidades pidió su traslado desde Estados Unidos a Bolivia al haber cumplido su sentencia para vivir al lado de sus familiares y especialmente ver a su padre que está muy grave de salud y con avanzada edad.

Ayer manifestó que la Dirección Departamental de Penitenciaría de la cárcel de San Pedro le entregó un documento de su clasificación en el que no registra ninguna orden de arresto, de apremio u orden judicial de encarcelamiento en el penal por ningún delito.

“Los documentos de mi repatriación del Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron entregados a la Embajada de Bolivia en Washington porque cumplí mi sentencia el 10 de julio de 2017. Han pasado tres meses de mi llegada y no pudieron entregarme un documento que se lo puede hacer en 20 minutos. No sé cuál era el problema, quien manipula, o si hay otras órdenes para demorar mi libertad.

No hay nada en mi contra, no soy enemigo para el Gobierno yo cumplí mi sentencia, que me dejen en paz no vine para hacerle daño a nadie, vine a ver a mi padre y disfrutar de mi familia”, dijo Jorge Roca.

Fiscales se reunieron con Roca

Fiscales de la unidad anticorrupción de Santa Cruz encabezada por Richard Camacho hace un mes y medio viajaron a la sede de Gobierno y junto a otros representantes del Ministerio Público de La Paz acudieron a la celda de San Pedro para recibirle una declaración en calidad de testigo.



Jorge Roca prestó su declaración pero hasta la fecha la Fiscalía no emitió alguna resolución en torno a la posible apertura de una nueva causa contra Jorge Roca Suárez.

Millonarios bienes



En Santa Cruz la Fiscalía de Sustancias Controladas hace casi dos años procedió a la reincautación de millonarios bienes que figuran en un voluminoso expediente dentro de los casos denominados ‘Techo ‘e paja’ 1 y 2, que datan de la época de los años 90.

Hay 39 personas procesadas en Santa Cruz por apoderarse de bienes incautados a favor del Estado desde el año 1991. La Fiscalía abrió causa contra 39 personas por organización criminal, enriquecimiento ilícito y otros delitos penales por considerar que muchas personas aparecen como testaferros palos blancos y están negociando bienes cuantiosos. Jorge Roca dijo que no hay causa en su contra por bienes, que nada tiene que ver pero que hay gente que quiere apoderarse y robar impunemente esos bie- nes. Esta semana habrá una audiencia en La Paz para definir su libertad y forenses le harán una valoración médica en la clínica.