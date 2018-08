Jorge Landívar: “Se tratará que el acuerdo se anule a la buena”

¿Cuáles son las condiciones del convenio entre la Alcaldía cruceña y la empresa MAHS?

Este acuerdo podría señalar que viene del 2002. En 2004 se suscribió un acuerdo similar y posteriormente en 2012 y 2014. Este acuerdo pareciera que solo es de Santa Cruz de la Sierra, pero también lo tienen municipios de Cochabamba, Warnes, Montero, Sucre, Cotoca, La Paz, bajo la misma figura de la alianza estratégica.

El convenio se ajusta a disposiciones legales en vigencia, como la ordenanza 088/2009, que establece que se pueden hacer acuerdos que beneficien a un gobierno municipal hasta el 30%. Con relación a la contratación, existe el DS 181 que, en su art. 72 (inciso C), establece la contratación directa a medios de comunicación televisivos, radiales, escritos y otros medios de difusión, que es donde se inscribe las pantallas ledes y los tótems, las que se llaman mobiliarios. Esto no se aplica a agencias de publicidad.

El acuerdo establece que de cada 10 vallas, tres deben ser ocupadas para publicidad del municipio. Esta relación contractual se aplica solamente en áreas de dominio público, que se llama convenio de uso de espacio público para difusión de campañas de educación ciudadana y publicidad, y que se traduce en una alianza estratégica. Hay otros tipos de contratos que tiene la Alcaldía cruceñas y otras comunas, que son para las pantallas, vallas y tótems en espacios privados.

El alcalde dijo ‘le pelamos’, ¿en qué le peló la Alcaldía?

Él dice que existen otras formas y maneras de hacer publicidad en estos momentos. Entonces, que haya un acuerdo, del 2014 al 2024, para divulgar información en vallas, tótems y pantallas ya no corresponden a nuestros tiempos, cuando tenemos que dejar los espacios de la ciudad libres. Ojalá la CRE y Cotas pudieran poner conexiones subterráneas para poder descontaminar el ambiente. Por eso es que el alcalde dijo ‘a mí no me satisface porque tenemos contaminado el ambiente con este tipo de publicidad y deberíamos de buscar otros elementos similares, diseñados especialmente para poder hacer de mejor manera la información y la publicidad’. Por ejemplo, antes no existían las redes sociales y con la gran influencia que tienen ahora, que de repente informan más que una valla, también podríamos considerarlas para que la publicidad signifique un menor costo para la Alcaldía.

¿La revisión tendrá un costo?

En el contrato con MAHS hay las cláusulas de rescisión de contrato. ¿Cuándo se puede resolver ese acuerdo de alianza? Primero, por imposibilidad absoluta de desarrollar el objeto del acuerdo; segundo, por incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en el acuerdo; tercero, de común acuerdo de partes o, bien, por un caso fortuito. ¿Qué significa estos puntos?, que necesariamente debe haber una comisión y así lo ha instruido al alcalde. Inmediatamente se reciba la minuta de comunicación del Concejo, se conformará una comisión jurídico-técnica para que se analice no solo cómo se puede rescindir el convenio, sino también la necesidad de llegar a un acuerdo de rescisión con la empresa para que sea de buena manera. Si no se puede, se buscarán otros mecanismos.