Johnny pide informe sobre obras en mercados vecinales

El concejal opositor Johnny Fernández llegó hasta los mercados Turere y Urkupiña, en el Plan Tres Mil, para verificar las condiciones en que se encuentran los tinglados construidos por la Alcaldía en estos centros.

Al verificar que no cumplen ningún uso, Fernández solicitó formalmente al Ejecutivo un informe sobre estas obras, su costo y el contrato con la empresa ejecutora. “Es una pena que se gaste dinero en obras que no funcionan. Esos tinglados están vacíos. Más de un año que las obras están ahí y no son ocupadas por los comerciantes”, dijo Fernández, que también ha solicitado un informe sobre el mercado modelo Plan Tres Mil.

Según el Sicoes, la construcción de los tinglados en los mercados Turere y Urkupiña demandaron una inversión de Bs 2 millones. Las autoridades municipales no se han referido específicamente a este tema, pero en la rendición de cuentas públicas de la gestión 2018, la secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, destacó la inversión en el ordenamiento de mercados./DO