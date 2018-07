Joan Saslow, una visita de lujo para el CBA

Joan Saslow visitará Bolivia entre los días 20 y 25 de julio, para dictar presentaciones en los Centro Boliviano Americano (CBA) de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. Ella es una oradora frecuente en conferencias internacionales de profesores y participante del English Language Specialist Program of the US Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs. Además, tiene un BA y MA en francés, de la Universidad de Wisconsin Madison

Las conferencias serán exclusivamente para los docentes y miembros del personal académico del CBA de las ciudades mencionadas, en el afán de perfeccionamiento de los procesos pedagógicos.

La autora y especialista en la enseñanza de lenguas extranjeras ha desarrollado junto a Allen Ascher libros para la enseñanza del idioma inglés, dirigidos a adultos y adolescentes que han sido premiados. Las series más recientes publicadas por Pearson son Top Notch y Summit, que ya están disponibles en su tercera edición.

Sus ponencias:

- ELT from A to Z: Seventy-five Years of Method, Content, and the Teacher's Role.

Esta disertación presentará una mirada diferente sobre las técnicas que ayudan a desarrollar la capacidad comunicativa y la competencia intercultural en los alumnos y los preparan para tener éxito en los exámenes internacionales.

- Tips for Maximizing Success with Top Notch and Summit, 3rd edition

Taller interactivo que explorará las características pedagógicas únicas de las terceras ediciones de Top Notch y Summit, y ofrecerá consejos prácticos de enseñanza para maximizar el éxito de los estudiantes. Se compartirán técnicas para integrar los componentes impresos y digitales del libro que los profesores podrán adaptar según las necesidades de sus alumnos.

Pearson

Es una corporación especializada es servicios educativos, tecnología y asesoramiento, con presencia en universidades, colegios, institutos como el CBA, etc. Pearson nació en Inglaterra y llega a más de 60 países del mundo, entre ellos Bolivia, con asesoría a los coordinadores o jefes de carrera, según necesidades de carga horaria, nivel de aprendizaje, y también provee soluciones académicas para todos los niveles de enseñanza y aprendizaje.