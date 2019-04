Jhonny sobre el BRT: "Hay improvisación, se hacen parches"

El concejal Jhonny Fernández observó la implementación de los buses de transporte rápido (BRT, por sus siglas en inglés) en Santa Cruz. Asegura que se licitó el proyecto sin haberse firmado un contrato entre la empresa constructora y el alcalde cruceño Percy Fenández y que además no se cuenta con la ficha ambiental para el inicio de obras.

El edil puso de manifiesto que se presupuestó para esta iniciativa 157 millones de bolivianos y que la ejecución del mismo tiene que ser financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

"Pregunté en el Concejo en dónde está el contrato firmado por la CAF y el alcalde para poner en marcha este proyecto, no han firmado un contrato, le han tirado así, vamos a la licitación", dijo en entrevista con EL DEBER Radio.

En el tema medioambiental, denunció que en primera instancia se hablaba sobre la extracción de 30 especies arboreas y que luego se subió a 45; "aquí está el documento, nos quisieron engañar al decir que esto no existe, es mentira, ese dato es público, está en el Sicoes".

Sin embargo, desde la Alcaldía aseguran que los requisitos fueron entregados hace varios meses y que solo esperan que la Gobernación les dé luz verde antes del 15 de abril, fecha anunciada para el inicio de los trabajos de reacondicionamiento del primer anillo.

El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, aseguró que desde septiembre de 2018 están tras la licencia ambiental.

Parches e improvisaciones

No se puede comenzar las obras sin una ficha ambiental; Fernández apuntó que mientras no se corrigan las observaciones hechas por la Gobernación no se otorgará la licencia ambiental por lo que la empresa no puede iniciar los trabajos.

"Estoy de acuerdo en la modernización del sistema de transporte público, que haya mejora de las unidades de transporte (pero) este es un tema integral", indicó.

Según dijo, él preguntó en el Concejo sin lograr respuesta. "¿En dónde está el proyecto de movilidad urbana aprobado?, no hay, no ha sido aprobado. Entonces, aquí estamos improvisando, antes de hacer el proyecto grande estamos haciendo parches. Este proyecto tiene que ir adelante, pero no de la forma en la que lo están haciendo. Veo que hay muchas improvisaciones", apuntó.

Colectivos ciudadanos se autoconvocaron para formar un cordón humano es miércoles

