Para el aniversario 458 de la fundación de Santa Cruz el exconcejal, exdiputado y exrector de la Uagrm, Jerjes Justiniano, fue reconocido como Hijo Ilustre de Santa Cruz por la comuna. Pero, lo que debía ser un festejo para el reconocido político de izquierda terminó en una espiral de críticas y hasta mítines de protestas ante el silencio del protagonista. Trece días después del acto ha dado la cara, primero, para aclarar sus polémicos dichos y luego, para pedir disculpas.

"¿Saben por qué Percy no es censurado cuando se le va la mano y le tira por ahí una besada a alguien, se han preguntado ustedes?, porque nos identificamos con Percy, ese es su éxito de Percy. Todos quisiéramos hacer eso que hace Percy, pero no tenemos el coraje de hacerlo", dijo Jerjes la noche del 26 de octubre, en su discurso de agradecimiento por el reconocimiento.

Los polémicos comentrarios de Jerjes Justiniano:

Esto generó que autoridades, políticos, estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), activistas, comparseros y usuarios de internet, entre otras reacciones, lo condenen, pidan a la Alcaldía que le retire el galardón y que el político dé la cara.

Justiniano, en entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, apareció este lunes, después de 13 días de generada la controversia. Dice que no se escondió, que viajó a Brasil por un asunto familiar y que retornó a la capital cruceña este domingo.

Cree que sus palabras fueron sacadas de contexto porque no supo explicarse bien. Indicó que intentaba describir a Percy como un fenómeno electoral, que el electorado sabiendo que tiene una debilidad, como “meter mano” a las mujeres, no lo censura porque, entre otras cosas, “es un camba auténtico”, de esos que están en “extinción”.

El alcalde Percy Fernández en reiteradas oportunidades ha protagonizado actos condenables en contra de las mujeres, como el que se registró en abril de 2014 cuando manoseó en un contacto en directo a una periodista de la Red Uno. Dos años atrás, en marzo de 2012, había hecho algo parecido con la entonces concejala Desireé Bravo.

A estos hechos se refería Justiniano en su discurso del 26 de febrero. “Si mis palabras lograron herir a alguna dama, le pido disculpas”, “yo nunca tuve la intención de herir a nadie”, dijo a tiempo de aclarar que no aprueba las actitudes del alcalde de Santa Cruz. “De que me equivoqué, me equivoqué y pido disculpas”, acotó.