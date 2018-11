Javier Flores: “No quería que lo maten; le quité la soga del cuello”

El dueño de la casa donde se originó el suceso que desencadenó en el linchamiento afirma que eran dos brasileños los que quisieron asaltarlo. Niega tener deudas y dice ser agricultor.

¿Qué ocurrió anoche?

Cuando llegué a mi casa, dos brasileños me encañonaron con un arma de fuego y me pedían que les entregue el dinero. Yo no entendía nada, solo atiné a tirar la llave de mi vehículo a la calle y pedir auxilio. Al escucharme, la gente comenzó a salir, los asaltantes se asustaron, trataron de robarle la moto a un mototaxista y en la circunvalación los vecinos los agarraron.

¿Es verdad que usted les debía dinero?

No, eso es mentira. Yo no le debo dinero a nadie, nunca me presté plata de personas extranjeras. Yo trabajo en el campo sembrando soya y con eso mantengo a mi familia.

¿Qué pasó luego de que la gente agarró al brasileño?

Lo comenzaron a golpear y lo llevaron hasta la plaza. Yo solo quería que me diga quién lo había mandado hasta mi casa, porque él llegó directo y cuando me percaté de su presencia ya estaba dentro de mi domicilio. Quería saber por qué me estaban buscando.

¿Usted llegó con la turba hasta la plaza?

Sí, pero yo no quería que lo maten, incluso le saqué la soga del cuello y le seguía preguntando por qué había llegado a buscarme. Le pedía que diga la verdad, pero él me respondió que ya había matado a otras personas y que moriría ‘como un hombre’. Le dijo a la gente que lo maten.

¿Y qué hizo usted en ese momento?

La misma turba me retiró del lugar, porque me decían que ya me había salvado de ser asaltado por ellos y que era mejor que me vaya. Luego pasó todo.

¿Usted puede reconocer a los que estaban en el lugar?

No. No conozco a nadie de los que estaban allí, eran personas que nunca antes había visto, no sé quiénes son.

¿Se presentará a la Fiscalía?

Sí, estoy en busca de un abogado para esperar que me llamen a declarar y demostrar que yo soy una víctima en este caso y que a mí trataron de robarme. Estoy dispuesto a que me investiguen y se acabe con todo esto. Lamento lo que pasó, yo no estoy de acuerdo en que nadie mate a otra persona.