Isis Llápiz está en terapia intensiva, según el Colegio Médico

Representantes del Colegio Médico revelaron ayer que el estado de salud de la cirujana pediatra Isis Llápiz se agravó, al caer en una etapa depresiva mayor, y tuvo que ser internada en terapia intensiva en una clínica privada.

Miguel Ángel Añez, tío de la doctora, confirmó la versión y criticó el accionar de la justicia señalando que la han condenado sin investigar en profundidad los hechos que le sindican. "Necesitamos que la justicia se haga en base a la objetivididad, no a la subjetividad, de manera que la población se sienta guarnecida", dijo Añez.

Sin embargo, consultado por EL DEBER, su abogado Bisharra Salas no estaba enterado de la noticia. "Está muy delicada, pero no he estado con la familia y no puedo decirle si está (en terapia intensiva".

Llápiz tiene detención preventiva por el caso del niño Sebastián al que le extrajeron un riñón sano. Sus abogados apelaron el fallo de una jueza, pero aún no se conoce la fecha de la audiencia.