Isis Llapiz, acusada de negligencia, rompe el silencio: 'No tengo hijos, pero tengo sentimientos'

La pediatra cirujana Isis Llapiz, acusada de negligencia médica por la familia del niño José Junior Vega fallecido en el Hospital de Niños Mario Ortiz, dio la cara este jueves y aseguró que existen declaraciones, inclusive de profesionales, que la están juzgando y condenando sin fundamentos. El pequeño fue operado por una apendicitis y luego murió, según la autopsia, por la perforación de su intestino y una infección.

"Primero quiero recalcar que me costó mucho formarme como médico y tengo 29 años. Como bien dicen, lo escuché en los medios, no tengo hijos, pero tengo sentimientos y ténganlo por seguro que mi primera reacción fue de tristeza y fue algo inesperado, porque no tenía que complicarse de esta manera...", manifestó la médico que operó niño fallecido, en una conferencia de prensa tras declarar ante la Fiscalía.

Llapiz dijo, además, que se presentará a la justicia cuántas veces sea convocada, porque es la más interesada para que se aclare la muerte del menor. "Tengo mucha fortaleza porque mi conciencia está tranquila y no sé porque se me quiere dar muerte civil", aseguró.

La médico también tiene otro proceso en contra por el caso del niño Sebastián, que sufrió la extirpación errónea de su riñón sano en lugar del afectado por un tumor cancerígeno. Llapiz fue la primera asistente del doctor Róger Moreno durante la operación practicada en instalaciones del Hospital Oncológico. El niño actualmente está siendo atendido en Brasil.