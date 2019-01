Irregularidades en Anapol fueron reportadas a ex jefes policiales

Al menos cinco irregularidades fueron comunicadas al ex inspector general de la Policía general Juan Lizeca sobre las pruebas a los postulantes a la Academia Nacional de Policías. Las pruebas de sangre; la presencia de un sargento con denuncias de manipulación de exámenes; la asignación de pupitres; el examen físico; y ayuda de oficiales de la PAC e Iitcup fueron identificadas por el ex jefe policial en su declaración ante la Fiscalía.

Asimismo, dijo que los reportes que recibía también eran de conocimiento del excomandante de la Policía general Faustino Mendoza. “Se instruyó la presencia de personal de Transparencia (y) como parte de sus funciones (era) estar presentes como veedores en todo el proceso, debiendo informar a mi autoridad de todas las novedades y lógicamente se remita a conocimiento del comandante general”, señala la respuesta a la pregunta 11 de la declaración.

Cuando le preguntaron si durante el proceso de los exámenes de admisión observó algún tipo de irregularidad o le informaron de alguna, el general describió todo. “Sí, cuando era el examen médico me dieron parte de irregularidades en el proceso de toma de muestras de sangre para el estudio de laboratorio quedando nulo ese proceso; también me dieron parte, no recuerdo, en las pruebas sicotécnicas o de conocimiento la no correlación en los pupitres asignados a los postulantes; otra novedad importante (fueron) las solicitudes del vicerrector, coronel Vicente Quinteros, se separe y no esté presente en todo el proceso el sargento Tarqui, de Transparencia, el motivo fue por supuestos antecedentes de favorecimiento a postulantes. En el examen físico se pudo detectar dos anormalidades, una, que a la llegada de la carrera de resistencia no estaban los profesores que debían hacer el control de cronometraje, teniendo un desfase en el registro y tiempo de la llegada de los postulantes; la otra novedad es la supuesta ayuda que recibieron postulantes de oficiales policiales sean de la PAC y de Iitcup”, señala la respuesta de la pregunta 26 que dio el ex jefe policial.

El exinspector también relató que él mandó a elaborar un sello especial para la prueba física, pero el personal de Transparencia esgrimió al menos tres excusas para no elaborar el sello y no entregar al personal en esas pruebas; tuvo que mandar a elaborar el sello personalmente para que se cumpla su orden. El general Lizeca señaló al jefe del departamento de Transparencia, coronel Giovani Sokol, como el responsable de las pruebas.

Nuevos convocados

De igual modo, ayer el fiscal Samuel Lima informó que convocarán a 261 postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) cuyos exámenes fueron observados por tener irregularidades. Anualmente esta entidad habilita 351 cupos para nuevos oficiales de Policía, lo que significa que el 75% de los postulantes tiene observaciones en sus pruebas y la Fiscalía sospecha que pagaron la coima.

“Existen 261 files de los postulantes que han sido identificados como que habrían aprobado de manera irregular; ellos van a ser convocados. El cohecho pasivo también está penado por ley, pues el que da y el que recibe dinero está penado por ley”, refirió.

Pero no solo los postulantes a Anapol, el Gobierno también promoverá que los responsables de los ministerios de Gobierno, Educación y Justicia, que formaban parte del Comité de Máxima Instancia (CMI), sean convocados a declarar, manifestó el viceministro José Luis Quiroga.

El viceministro de Educación Regular, Eduardo Cortez, sin revelar el nombre del delegado de esta cartera de Estado, dijo que el papel era de supervisor y que las investigaciones deben definir las responsabilidades. El CIM era la máxima instancia de todo el proceso de preselección de los postulantes y señalaron a sus componentes, un delegado por cada ministerio como responsables.

El ministro de Deportes, Tito Montaño, en contacto telefónico, descartó que su ministerio haya participado con delegados en esta preselección y relató que ellos no forman parte de ningún comité ni comisión que participe del proceso de preselección.

En 2012 se conformó el CMI, luego de descubrirse el ingreso de 54 bachilleres a Anapol en el marco de un programa, “jóvenes interculturales”.