Inspeccionan Recaudaciones de Warnes por denuncia de desvío de pago de impuestos

En cumplimiento de una orden fiscal, las oficinas de Recaudaciones de la Alcaldía de Warnes fueron revisadas a raíz de una denuncia por el presunto desvío de impuestos por vehículos. Así lo hizo conocer el abogado Alex Arias Banegas, representante de David Vargas, luego de ingresar a las instalaciones con un investigador de la Policía en busca de pruebas.

Arias explicó que se ingresó hasta las instalaciones de Recaudaciones, en el área de motorizados, para hacer una inspección, revisar los archivos y el sistema informático en busca de pruebas sobre la denuncia. En el lugar se encontró el folder del afectado, pero no contenía los documentos que por norma debería tener. “No estaba la minuta de transferencia protocolizada, no estaba la póliza y lo más sensible que se descubrió es que el sistema informático fue manipulado”, dijo, en contacto telefónico con EL DEBER.

El caso data de 2015, cuando Vargas inició los trámites de transferencia de un vehículo mediante los servicios de J.C.T., quien luego entregó un RUAT válido al ahora afectado. Posteriormente, la víctima se enteró que el tramitador falsificó la documentación, pese a que se pagó el costo del trámite al municipio, pero el dinero no ingresó a las arcas de la entidad.

El abogado argumentó que hace un año revisaron el sistema informático y todo se registraba, incluso el nombre de la persona que inicia el trámite, pero hoy no aparece el nombre del tramitador.

¿Qué paso? El tramitador, quien está siendo procesado por legitimación de ganancias ilícitas, confesó que entregó el dinero a un funcionario municipal de Recaudaciones, pero se desconoce dónde fue a parar ese monto.

Ante la denuncia, EL DEBER trató de contactarse con el director de Recaudaciones de la Alcaldía de Warnes, pero no contestó su teléfono.