El gobernador Rubén Costas inició la construcción del sistema de electrificación de 33 comunidades campesinas e indígenas en el municipio de Cabezas, de la provincia Cordillera, por un valor de Bs 18,3 millones.

La primera autoridad del departamento que llegó a la comunidad Buen Retiro, en el municipio de Cabezas, destacó la defensa de las regalías de Incahuasi. “Quiero agradecerles, merecen mi respeto porque no estaban dispuestos a seguir postergando su progreso, con valentía y decisión lucharon y se comprometieron para que sus hijos ya no estudien con mecheros y todos puedan vivir mejor y no esperen otros 20 años para tener energía eléctrica”, puntualizó.

Convocó a las autoridades, dirigentes y a la población a continuar con la lucha para consolidar el 100% de los servicios básicos con el Pacto Fiscal para que haya nuevos ingresos económicos. “Estamos llegando al 100% de energía con los más de 8.000 kilómetros de tendidos eléctricos en las comunidades campesina e indígenas; eso se llama justicia social”, destacó.

Distribución

El gobernador enumeró algunas de las más de 60 obras que se hicieron con las regalías en esta comuna, y dijo que este trabajo no se enmarca en una campaña política proselitista, porque no irá a la reelección por respeto a la Constitución y al voto del 21-F. Esto lo dijo frente a la candidatura del binomio oficialista que busca la reelección.

Por su lado, el presidente de la Asamblea Departamental, Hugo Salmón, remarcó que estos proyectos, que son administrados con regalías, llega a todos los municipios y se distribuyen de forma equitativa y solidaria. “Nos han elegido para trabajar, legislar y respaldar los proyectos que no son discriminatorios, porque les llegan a todos”, destacó, en alusión al municipio de San José de Chiquitos que la anterior semana se movilizó exigiendo recursos.