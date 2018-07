Ingresa otro frente frío y las IRA se ensañan con los más pequeños

Un nuevo frente frío se espera que ingrese hoy a la región cruceña, haciendo bajar la temperatura hasta los 15ºC, por lo que las autoridades sanitarias llaman a tomar los recaudos necesarios, especialmente con los niños, para que no contraigan infecciones respiratorias agudas (IRA), ya que los menores de 10 años son los más propensos a contraer resfríos y gripes.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (Senamhi), existe la probabilidad de que en el transcurso del día ingrese a la región cruceña un frente frío, con lluvias y lloviznas. La pronosticadora del Senamhi, Cristina Chirinos, informó de que se prevé que el viento sople de dirección sur, con ráfagas entre 20 y 40 kilómetros por hora, lo que puede dar sensación de más frío. Para la jornada se prevé una temperatura mínima de 15º C.

Según el pronóstico, este clima se mantendrá hasta el jueves, después irá mejorando de a poco, pero para el domingo se anuncia el ingreso de otro sur, que probablemente se mantenga por cuatro días, informó Chirinos.

La meteoróloga indicó que los frentes fríos serán cada vez más frecuentes y más intensos porque ya estamos en plena temporada de invierno.

Ahora que los escolares están de vacaciones, las autoridades recomiendan evitar exponerlos al viento frío para que no se enfermen.

Niños, los más afectados



Los reportes del Ministerio de Salud dan cuenta de que en la semana 25, que comprende entre el 17 al 23 de junio, se registraron 92.967 episodios de IRA en todo el país; principalmente en La Paz, con 18.320 (19,7%); Cochabamba, con 16.781 (18,1%); y Santa Cruz, con 17.976 (19,3%). Del total, el 57% de los episodios se presentaron en menores de 10 años.



Entretanto, los reportes del Servicio Departamental de Salud (Sedes) muestran que solo en Santa Cruz se registraron 472.666 casos de IRA en la semana epidemiológica 25, los cuales fueron especialmente en menores de cinco años. A escala nacional, en lo que va del año ya suman 1.701.368 los episodios de IRA.

Al respecto, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, indicó que las IRA están dentro de los canales endémicos, pero que es necesario no descuidar los cuidados preventivos para mantener esta tendencia. “Estamos dentro de lo que se espera, pero hay que tomar los recaudos”, señaló el titular.



Por su parte, el gerente de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez, dijo que con la disminución de la incidencia de la influenza se ha conseguido que las IRA estén dentro de los canales endémicos. No obstante, pide mantener las medidas de prevención, especialmente con los niños. Recomienda abrigo, no exponerlos a corrientes de viento, reforzar sus defensas con buena alimentación y vitaminas, y hacerlos vacunar contra la influenza, ya que las dosis son públicas y gratuitas.

Para saber

Influenza

Con respecto a la influenza, el Servicio Departamental de Salud destacó que la curva ha ingresado a una meseta, pues en las últimas semanas no se han registrado casos nuevos, por lo que los reportes se mantienen en 1.428 positivos y 23 decesos. No obstante, recomienda a las personas que no se hayan hecho vacunar que se acerquen hasta los centros de salud porque aún hay dosis.

Consejos

Las autoridades sanitarias recomiendan aumentar la ingesta de vitaminas para combatir los efectos del invierno. Consumir alimentos que contengan vitaminas A, C y D (cítricos, verduras de hoja, lácteos, entre otros). La vitamina A evita la resequedad del cutis y las grietas en los labios. La vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir resfriados.