Indagan si muerte de funcionaria fue feminicidio

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Vera, informó que el Ministerio Público decidió tipificar el caso de la muerte de la funcionaria del Ministerio de la Presidencia, Zulmah Vargas Cortez (29), como un presunto feminicidio. La determinación fue tomada porque la autopsia practicada en la víctima estableció que falleció por un ahogamiento, pero también que sufrió lesiones en la cabeza causadas en vida, precisó Vera.

La joven fue reportada como desaparecida el fin de semana en Villa Tunari y luego, su cuerpo fue hallado sin vida en un río.

Zulmah formaba parte de una delegación oficial y se conoce que consumió bebidas alcohólicas con dos colegas junto con dos oficiales del Ejército y un chofer hasta la madrugada del sábado. El capitán Víctor Alberto C. C., que según testigos fue la última persona con la que se vio a Zulmah con vida a las 7:00 del sábado, fue cautelado y remitido a la cárcel de Arani ya que primero dijo que no sabía de su paradero y luego, que el río arrastró a la joven, pero no reportó el hecho oportunamente.

Además, se tomó muestras del cadáver para someterlas a pericias para indagar si fue víctima de un abuso sexual.

También se investiga si Vargas y Cossío tenían una relación sentimental o si solo eran compañeros de trabajo.