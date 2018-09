Incahuasi generará Bs 55,6 millones de regalías por ampliación de producción

Las arcas del departamento de Santa Cruz recibirán cerca de Bs 55,6 millones mensuales por concepto de regalías, debido a la ampliación de la producción de gas natural en el campo Incahuasi. Ayer, el presidente del Estado, Evo Morales, inauguró las obras realizadas por el operador Total para producir 11 millones de metros cúbicos de gas (MMmcd). El campo está ubicado en el municipio de Lagunillas, distante a más de 200 km de la capital.

En cuestión de recursos, esto significa un incremento del 61% de las regalías que recibe como pago el departamento por el aprovechamiento de este campo, que representa el 65% de la producción de gas natural que la región aporta al país.

A escala nacional, con esta ampliación, Incahuasi aportará el 20% de la producción nacional, lo que significa unos 20 MMmcd.

La inversión total llegó a $us 165 millones. Esta cantidad, según explicó el propio presidente Morales, se dividió en tres proyectos. En uno de estos se invirtieron $us 29,5 millones para la ampliación de capacidad de la planta del campo.

Otros trabajos que se hicieron fueron la interconexión del Pozo ICS3, por $us 25,6 millones; y la perforación del pozo ICS5, por $us 62,5 millones. Además se hicieron otras inversiones por $us 47,4 millones.

El gerente general de la francesa Total, que opera en Incahuasi, Philippe Groueix, recordó que el campo se diseñó para un flujo de 6,5 MMmcd de gas natural y que ahora producirá casi al doble.

“El esfuerzo requirió la movilización de todos los equipos técnicos de Bolivia y París (Francia) en coordinación con YPFB”, afirmó el ejecutivo de la firma.

Impacto económico

El jefe de Estado señaló que con esta inversión el departamento de Santa Cruz recibirá al menos $us 232 millones por el pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías, lo que significa un incremento en ingresos de $us 5,9 millones (Bs 34,8 millones) a $us 8 millones (Bs 55,6 millones) al mes.

Sin embargo, desde la Gobernación discrepan de las cifras lanzadas por el Gobierno. Herland Soliz, secretario de Hidrocarburos, Energía y Minas del gobierno departamental, afirmó que los recursos mensuales por regalías llegarán a Bs 43,8 millones ($us 6,3 millones).

Siguiendo con su intervención señaló que Incahuasi cuenta con una reserva de gas de 2,2 TCF (Trillones de Pies Cúbicos). Lamentó que la ampliación se haya demorado un año. “Estas obras tenían que estar el año pasado”, expresó y agregó que este yacimiento ha sido el último que se descubrió en 14 años, y cuestionó que no existan otros similares.

Apenas cubre demanda

Expertos consultados señalaron que la ampliación alivia la producción nacional de gas, que en la actualidad ronda entre los 55 millones de metros cúbicos (MMmcd) y los 58 MMmcd.

Pero advierten que el caudal adicional no logra cubrir la demanda del mercado nacional y el de exportación.

Bernardo Prado, experto en el sector de hidrocarburos, señaló que cualquier incremento en la producción es bueno; sin embargo, dijo que el aporte de Incahuasi apenas cubrirá la demanda interna y externa.

“Aún no podemos cubrir la demanda máxima de Brasil (31 MMmcd), Argentina (20 MMmcd) y el mercado interno, que llega a cerca de 11 MMmcd”, dijo.

El experto Hugo del Granado agregó que el nuevo flujo de gas generado por este yacimiento representa un alivio para la producción del sector, que se encontraba “en una fase crítica”.

“Esto ayuda porque no se esperan nuevas inversiones, las perforaciones en otros campos, Boyui, alcanzaron los 7.300 metros y Repsol fijó un tope 7.600 metros”, afirmó Del Granado.

El experto coincidió con Soliz en que estas obras debieron entregarse el año pasado. “Hubo versiones de que Total no iba a ampliar la producción por problemas contractuales”, manifestó.

En el acto de ampliación de producción de este yacimiento participaron autoridades nacionales y ejecutivos de YPFB, pero ninguna autoridad departamental.

Cifra

20% de la producción

Ese es el aporte que hará Incahuasi a la producción nacional, según fuentes oficiales