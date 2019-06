Iglesia alerta sobre manipulación de datos en las redes

La Iglesia Católica alertó sobre los peligros de las redes sociales, porque se prestan a la manipulación de datos, vulnerando los derechos de las personas, y, además promueven el aislamiento, principalmente de los jóvenes. Pidió el uso responsable de la comunicación digital e instó a que se encamine para establecer el respeto y el diálogo.

“Hay que reconocer que las redes sociales sirven para que estemos más en contacto, nos encontremos y ayudemos los unos a los otros; pero, por otro, se prestan también a un uso manipulador de los datos personales con la finalidad de obtener ventajas políticas y económicas sin el respeto debido a la persona y a sus derechos”, dice el mensaje del papa Francisco, titulado: De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana

En la misma línea, el monseñor Aurelio Pesoa, resaltó que en esta época de la comunicación digital hay mucha “palabra vacía, palabra hueca y ruidos que buscan intereses”.

“Palabras que sabemos que no son creíbles, por eso la palabra de Dios no puede ser convertida en palabrería, en palabra no creíble”, dijo Pesoa, durante la misa de este domingo Solemnidad de la Ascensión del Señor.

Otro elemento que preocupa a la Iglesia Católica en relación a las redes sociales, es que estas, muchas veces, provocan el aislamiento de las personas, principalmente, de los jóvenes, quienes se convierten en “ermitaños sociales”.