Identifican a manifestantes y Costas lamenta que se “politice” la salud

El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Víctor Hugo Áñez, mostró fotografías y un video informando que existe un trasfondo político de los manifestantes, que llegaron desde Montero y que se encuentran apostados desde hace tres días en las afueras del edificio de la institución, reclamando la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS) en el departamento.

“Lamentamos que mientras nosotros buscamos la proposición y el diálogo, ellos (el MAS) estén promoviendo sus grupos de choque queriendo tomar la Gobernación”, dijo Áñez, recordando que continúa la voluntad de diálogo que el jueves dio el gobernador Rubén Costas, enviando, por segunda vez, una carta al presidente Evo Morales, en la cual le pide que dé una respuesta a la propuesta del Seguro Universal planteado por la entidad departamental.

Por su parte, Costas indicó que están en todo su derecho de hacer la vigilia y de manifestarse. “Creo que lo que no debería es politizarse y no deberían estar dirigentes que son los mismos que se han opuesto al Pacto Fiscal. Son los mismos que con esto apuntan a quitarnos un trabajo en salud, que es lo primordial y debe ser el efecto claro de una autonomía. Si pudiéramos hacerlo en conjunto, como siempre, con el Gobierno, por eso le he mandado dos cartas al presidente de la República (sic), pero claro que sí”.

El saludo de la ONU

“El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia saluda la implementación del SUS, porque busca materializar el derecho a servicios de salud gratuitos para un 51% de personas en situación de alta vulnerabilidad que carecen de cobertura sanitaria. La salud es un acelerador para el logro de los objetivos establecidos en la agenda 2030”, destacó el coordinador del Sistema de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Ramírez, sobre la implementación de la Ley 1152 del SUS en el país.

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, luego de recibir un reconocimiento por parte del representante de la OPS/OMS en Bolivia, Fernando Leanes, agradeció a los profesionales de salud por el compromiso con la población, en el marco del Día Mundial de la Salud que se conmemora mañana.

“Los médicos tomamos una decisión fundamental en nuestra vida al dedicarnos al área de la salud, es un compromiso de vida y de responsabilidad con la sociedad. De nosotros depende que el SUS funcione, que la prevención y promoción sean la mayor herramienta para la consolidación de un acceso universal”, expresó.

Algunas cifras

El lunes, Montaño destacó un mes de la implementación del SUS en siete departamentos del país, a excepción de Tarija y Santa Cruz. La ministra se reunió el jueves con el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, y acordaron un segundo encuentro para el 16 de este mes.

Los beneficiarios atendidos a escala nacional ascienden a más de 400.000 personas. La mayoría de las consultas se las realizó en Potosí y agregó que los inscritos al sistema son más de dos millones de personas.