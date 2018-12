Huelga cívica apunta a masificarse esta semana

Los cívicos confían en que esta semana la huelga de hambre que cumple su quinto día logrará convocar a más sectores en contra de la habilitación del binomio oficialista, y por el respeto al voto del referéndum del 21 de febrero.

En este jornada, se espera el ingreso de tres sectores sociales: los discapacitados, la Federación Universitaria Local (FUL) y la Asociación de los Cinco Pueblos Indígenas del Oriente. Además, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) anunció que a los dirigentes vecinales que ya están haciendo la huelga, se sumarán al menos tres dirigentes o vecinos por cada uno de los 15 distritos de la urbe.

Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS) trasladará el festejo del Día de la Revolución Democrática y Cultural al municipio de Quillacollo, este martes 18, en conmemoración a su primer triunfo electoral en 2005.

El evento se desarrollará en el coliseo de Quillacollo y servirá para demostrar el ‘poder de convocatoria social’ del aparato político y su presencia territorial, según explicó el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada.

“Se contará con la participación de 234 alcaldes del MAS a escala nacional. Se mostrará la presencia territorial. Se mostrará la cantidad de militantes, recordando que estamos cerca de 1 millón”, explicó Rada.

Para el ministro Rada, el coliseo y las canchas tienen una capacidad para recibir unas 15.000 personas, y tomando en cuenta que no todos llegarán a acercarse para mirar el acto, adelantó que se instalarán pantallas gigantes.

Masificar las protestas

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, lamentó las expresiones de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que adelantaron que no modificarán la resolución de la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.

“El TSE no revierte su decisión porque no tiene la voluntad de hacerlo, y porque tiene la voluntad de hacerse la burla del pueblo boliviano”, dijo. Para Cuéllar, “aunque el Gobierno no tenga la intención de retroceder, tenemos el derecho de protestar, si hoy somos 100 mañana seremos 200, y seguiremos creciendo los que hacemos resistencia pacífica”, dijo.

Indicó que el objetivo es generar ‘conciencia’ en el vecino de la necesidad de reclamar, y que emulen esta medida en cada barrio o plazoleta.

Mientras, cívicos y activistas apuntan a fortalecer su protesta, pese a la investigación que abrió la Policía para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque al Tribunal Electoral Departamental (TED), que aseguran que provienen de estas instituciones; el Órgano Electoral avanza en la puesta en marcha de las primarias anunciadas para enero del próximo año.

A escala nacional, se habilitaron más de 3.000 recintos electorales para los militantes de los ocho binomios presidenciales. A su vez, se dispuso de 2.360 asientos electorales para realizar este proceso, pese a la protesta.