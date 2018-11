Hoy votan 80.000 estudiantes en medio de un escándalo con estripers

En conferencia de prensa, el rector Saúl Rosas, el vicerrector Oswaldo Ulloa y el presidente de la Corte Electoral Permanente, Róger Guzmán, hicieron conocer la resolución que adoptó la Corte de la Uagrm, que resolvió inhabilitar al frente Todos por Humanidades de una de las ocho elecciones que hoy se van a llevar a cabo en la casa de estudios superiores. El frente, además, deberá pagar una sanción pecuniaria de Bs 5.000 en el plazo de 72 horas. Todo esto por haber organizado, aparentemente, un cierre de campaña con estripers (desnudistas) y haber protagonizado bailes indebidos. Todos por Humanidades postulaba a una plaza en el Ilustre Consejo Universitario (ICU) y no será considerado pese a que está en la papeleta impresa y, por tanto, quedará fuera del escrutinio.

“Esta es una institución académica, aquí se hace investigación, se hace ciencia; lamentablemente surgió este problema por un tema electoral. La Uagrm tiene 100.000 estudiantes, es una institución grande, es muy difícil poder controlar personalmente (a todos los alumnos)”, manifestó Rosas. La autoridad subrayó que la Corte Electoral Permanente es un órgano totalmente independiente y que la resolución que ha emitido es inapelable y de cumplimiento obligatorio.

“Este acto (el baile del ‘perreo’ de algunos alumnos) está afectando a la universidad; por eso, la corte ha determinado pasar todas las pruebas que tiene al tribunal sumariante, que será el encargado de investigar y establecer sanciones de acuerdo a lo que corresponde. Nosotros de ninguna manera podemos proteger a nadie, tenemos que preservar a la Uagrm”, concluyó.

Las autoridades presentes subrayaron que el baile del perreo sucedido el jueves en el interior de la universidad fue un acto aislado que no puede dañar la imagen de la institución; por eso, la corte tomó una decisión para que ese frente no pueda participar de las elecciones y, además, pase al Tribunal de Justicia, donde va a tener derecho a la defensa. “Allá van a revisar el caso y tomar una decisión, que puede ser la expulsión por seis meses, un año o definitiva”, destacó Guzmán.

Este último hizo notar que la corte que preside, el domingo, en sala plena, determinó inhabilitar al frente Todos por Humanidades, porque fue el grupo que organizó un evento con estripers. “Contrataron a estos dos jóvenes para que hicieran ese tipo de espectáculo y una de las señoritas que baila con ellos pertenece al frente, y la segunda señorita es la que hace el baile obsceno”.

También aclaró que esta no ha sido la única sanción. “La corte ha sancionado económicamente a todas aquellas agrupaciones que han hecho bulla y realizado algunos eventos; sin embargo, es trascendental que este hecho del estríper ha sobrepasado los límites. Hemos multado a otros también, pero este caso atenta contra el artículo 22, que establece que están prohibidas las fiestas, los bailes y actos obscenos en la universidad”, concluyó Guzmán.

En contrapartida, el decano de Humanidades, Marcelo Sosa, dijo a EL DEBER que no comparte la resolución de la Corte Electoral firmada solo por dos vocales. “Eso a mí me indica que no hubo sala plena para considerar este asunto. La corte tiene cuatro miembros, dos profesores, dos estudiantes y el presidente, que dirime, si es que hay empate. Pero solo con dos profesores no se hace cuórum. La resolución lleva solo la firma de los dos profesores vocales y la del presidente”.

Agregó que le preocupa que en la universidad el presidente de la corte se pronuncie por anticipado sobre un frente que va a quedar inhabilitado cuando ni siquiera hubo una sesión de sala plena. Además, criticó que se habla de la posibilidad de expulsión de los estudiantes “cuando no se ha procedido a juzgar a nadie aún. Me preocupa que internamente no hay garantía de un debido proceso. Me preocupa más que no se garantice el principio de presunción de inocencia”, confesó Sosa.

Además, dejó entrever lo permisiva que fue la corte: “Toda la semana permitió excesos en relación al baile, a la música, de todos los frentes; no hubo una sola llamada de atención, no conocemos una sanción a nadie. ¿Esos dos bailarines son de la plancha de algún frente? Al parecer no lo son, ¿cómo pueden inhabilitar a un frente si es que los delitos son personalísimos?”, se preguntó.

Para Sosa hay temas que son más de fondo que el baile del perreo de unos estudiantes en el interior de la universidad; como que la “Corte no ha podido controlar el desarrollo de la actividad electoral, de los estudiantes principalmente. Al parecer, ahora quieren resarcir todo sancionando de una manera en la que no permiten a nadie defenderse porque las resoluciones de la corte son inapelables y esa resolución la firman solo dos miembros y no cuatro o siquiera tres”.

En la conferencia de prensa Guzmán confirmó que la corte organiza, planifica y lleva adelante las elecciones en la universidad, y que a quien han encontrado incumpliendo esto lo han multado en montos parecidos al que le dieron a Todos por Humanidades. “Solo que este fue un caso extraordinario que sobrepasó la ilegalidad”, por eso la dureza del castigo con la inhabilitación.

Respecto a qué otros frentes han sido sancionados por musicones y bulla, manifestó que a otros tres, pero no recordaba sus nombres.

Las críticas

Un grupo de estudiantes, que prefiere mantener su nombre en reserva por miedo a represalias, envió a EL DEBER una serie de fotos y capturas de pantalla en las que demuestran que Todos por Humanidades no fue el único frente que incurrió en bailes subidos de tono. “Más que nada queremos que se aclaren bien las cosas y no solo se castigue a algunos de los culpables. Todos por Humanidades no han sido los únicos, ellos están ligados a Psinergia, de la carrera de Sicología, que eran los que estaban invitando a través de WhatsApp a este baile que ellos mismos denominaron hot dance”.

Una de las estudiantes dijo que se quejaron en más de una oportunidad de la bulla que no dejaba pasar clases y que recibían como respuesta que contaban con el permiso del decano de Humanidades, en este caso de Marcelo Sosa. “Esto va en línea, está ligado tanto el Centro Interno de Psinergia con el ICU de Todos por Humanidades y con Todos por la U, de la FUL. A todos el decano Sosa les dio el permiso”.

En un sondeo por la Facultad de Humanidades los universitarios aseguran que los varones protagonistas del ‘hot dance’ no son estudiantes, sino estripers contratados.

A su vez aseguran no conocer a otro frente que se haya sancionado por meter bulla. “No han publicado ningún otro comunicado y ningún otro frente ha sido sancionado. Me parece bien que sancionen a Todos por Humanidades porque está fuera de lugar que hagan ese tipo de campaña, pero también quienes conocen y contrataron a los estripers deberían tener algo de culpa”.

En una página de Facebook aparece un grupo de nombre Hot Dance que promociona sus servicios; sin embargo, cuando llamamos al número que ahí figura quien contestó dijo que el grupo ya no existe, que esa página es antigua, que actualmente hay un nuevo grupo de hot dance y que no sabe si ellos fueron los contratados para el cierre de campaña.

Por su parte, Sosa, que fue aludido por estos estudiantes que hablaron de forma anónima, dijo que personalmente salió en varios momentos a pedir que se bajara el volumen y se apagara la música porque no lo dejaban trabajar. “Así fue toda la semana. Estuve de viaje ese momento del baile (con estripers), pero la anterior semana hemos tenido una avalancha de equipos de amplificación”. Cuando se le preguntó si no era él quien debía poner orden en su casa (la Facultad de Humanidades), respondió que “la corte es el órgano responsable de llevar adelante el proceso electoral en todas sus dimensiones, los decanos no pertenecemos a la Corte Electoral. Los estudiantes no nos hacen caso porque no somos un ente juzgador, presidimos el Consejo Facultativo, pero en ese consejo no se sanciona a nadie. Repito, creo que la corte trata de deslindar su responsabilidad”.