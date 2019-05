Hospital de Niños va por el segundo día de paro

Los trabajadores en salud del Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz están acatando un paro de 48 horas que inició el miércoles. Lenny Suárez, ejecutiva del sindicato del hospital manifestó que están pidiendo la renuncia de la gerente Tatiana Santillán, “por los abusos, atropellos y discriminación hacia los trabajadores. Ella quiere hacer su voluntad, pero no por el bien del hospital, tenemos la maquinaria de lavandería fregada, las trabajadoras están lavando a mano; tenemos un auditorio cerrado y nos faltan licenciadas”.

Suárez reclamó que hasta ahora no hay solución, por eso pidieron el cambio inmediato de la gerente. Las trabajadoras confirmaron que la medida de presión es irreversible y que el secretario de Salud Óscar Urenda es quien debería cambiar a la gerente, pero que no se ha manifestado. “La anterior semana hicimos un paro de 24 horas y parece que él se ha encaprichado en no cambiarla. Si no se soluciona hasta mañana entramos la próxima semana a un paro de 72 horas; no es que no nos cae bien la doctora, queremos que venga (Urenda) y vea en qué condiciones estamos trabajando.

La respuesta del secretario

“Ninguna autoridad designada por el gobernador va a salir por presión sindical a menos que haya una denuncia formal por alguna irregularidad para que nosotros sumariemos y procesemos como corresponde”, fue la respuesta tajante de Urenda.

Para él, la carta que le enviaron no tiene justificación ni fundamento. Y concluyó diciendo: “el día en que los sindicatos pongan y saquen gerentes nos vamos a nuestra casa”.