Historial de Montenegro demuestra que estudió tres carreras en la Uagrm

Freddy Pérez, jefe legal de la Uagrm explicó esta mañana que Pedro Montenegro, narco extraditable investigado por nexos con exfuncionarios de la Policía, estudió tres carreras en la casa superior de estudios; sin embargo, solo concluyó Derecho.

Durante una entrevista concedida a Unitel, Pérez publicó el histórico académico de Montenegro que ratifica que empezó estudiando la carrera de Administración de Empresas, para después cambiarse a Derecho y culminar las 38 materias del pénsum y graduarse con una nota de 80. La autoridad dijo que se desconoce cuál fue la segunda carrera.

Pérez además dijo que al no ser el certificado de antecedentes penales un requisito para estudiar en la Universidad no se pudo detectar si se trataba de una persona que era buscada por la justicia, y señaló que el derecho a la formación universitaria no se le puede negar a ningún ciudadano, ya que incluso en la cárcel existe gente que está estudiando.

“Este histórico certifica que realmente ha pasado clases, incluso en la parte final el sistema de graduación de titulación, pero acá no indica si fue por defensa de examen de grado o defensa de tesis, porque también hay por excelencia y por un diplomado, pero ambas están descartadas, tiene que haber sido un examen de grado", señaló Pérez.

El jefe legal de la Uagrm, al exponer el histórico académico de Montenegro descartó que se haya manipulado notas y la tramitación del título porque el historial demuestra las notas que obtuvo en clases y exámenes presenciales,

“Lo que no sabemos es en que tiempo egresó, que tiempo pasó clases. A las 10:00 brindaremos una conferencia de prensa en la que explicaremos, junto al jefe de División Títulos, otros documentos, que ratifican que estuvo presente en la universidad y la legalidad de su título”, acotó.

En uno de los allanamientos realizados a las propiedades de Montenegro, la Policía encontró un título en provisión nacional como licenciado en ciencias jurídicas y fue emitido un día después de su cumpleaños en 2018, en marzo.

