Hija de Fiscal trabaja en la Sala de Hurtado en TCP

Un día después de que la senadora Jeanine Añez denunciara que la hija del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, trabaja con el magistrado Oswaldo Valencia, que ha sido vinculado por la Policía al narco extraditable Pedro Montenegro, ayer, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional y el padre de la aludida, negaron que haya una relación laboral de dependencia directa. Además, ante los cuestionamientos de políticos de oposición, señalaron que no habría impedimento para la demora de la convocatoria de Hurtado a declarar por el caso Montenegro.

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores admitió que Vania Lanchipa trabaja en la Sala Cuarta de los magistrados Hurtado e Iván Espada.

“Esta persona sí trabaja en el TCP, designada bajo el criterio de libre nombramiento porque no se ha implementado la carrera administrativa”, señaló, además de asegurar que no tiene dependencia directa de Hurtado y como ‘radicadora’ está bajo dependencia de la secretaria de Sala.

Agregó que para su designación no fue propuesta por Hurtado sino su colega de sala Iván Espada.

A su vez, el Fiscal General aseveró: “Mi hija no trabaja con el señor Hurtado, ella accedió a un puesto subalterno con otro magistrado que no tiene ninguna relación, pero esto no impide para que el Ministerio Público lleve una investigación contra estas personas, en particular contra el señor Hurtado”.

A su vez, el magistrado Hurtado, llegó a la conferencia de prensa que daban Flores y Vania Lanchipa y tomó el lugar de la aludida, que se retiró del lugar. Respecto a su vinculación con Montenegro, Hurtado señaló que la anterior semana se apersonó a la Fiscalía en Santa Cruz para presentar todos sus descargos y desvirtuar cualquier vínculo.

FISCALÍA ABRE NUEVOS PROCESOS INVESTIGATIVOS CONTRA MONTENEGRO

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó, desde Sucre, que se abrieron nuevos procesos contra Pedro Montenegro Paz, por narcotráfico, duplicidad de Auto Supremo que dispone la detención con fines de extradición, y otra investigación a un consorcio que tuvo relación con él. Lanchipa dijo que citarán a declarar en calidad de testigo al exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Oswaldo Valencia Alvarado, quien era el propietario de la casa donde vivía Montenegro con su familia en Santa Cruz y que cedió a su esposa en contrato de alquiler.

Sobre la casa en la radial 26 que según Dircabi está a nombre de Oswaldo Valencia, el fiscal Fernando Rioja señaló que la fraternidad donde se organizaban fiestas está a nombre de Pedro Montenegro y que hay otro inmueble cercano que está a nombre de Valencia y que aún no se a allanado.