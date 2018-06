Un grupo de internos que se sintieron molestos por la calma con la que se estaba viviendo dentro del penal de Palmasola luego de la toma policial del 14 de marzo, anoche trataron de retomar el mando por la fuerza en el régimen abierto o PC-4 y atacaron al encargado de los internos, Alberto ‘Tico’ Lozada, el exdirigente de la Federación Boliviana de Fútbol, que está con detención preventiva desde agosto de 2015.

Otros internos que vieron lo que sucedió, relataron a EL DEBER que los agresores, en un número aproximado de 30, ingresaron de forma violenta hasta el pabellón 1, donde Lozada tiene su cuarto.

“Estaban con cuchillos y querían matarlo a él, ‘Tico’. Lo tiraron al piso y lo golpearon, lo patearon y le quebraron la nariz. Estaban como locos, querían sacarlo y llevarlo hasta la cancha para acabar con él (Lozada)”, relató esta persona y agregó que justo cuando sucedía esto, los ‘listeros’ (policías que ingresan a los ambientes para tomar la lista de los reclusos) estaban por entrar y al ver lo que ocurría pidieron apoyo, ingresaron a régimen abierto y los agresores escaparon.

Sin embargo, la acción policial se masificó y de manera rápida, con el apoyo del resto de internos que no participaron de este intento de toma violenta del control y del ataque a Lozada y a las personas que lo secundan, la situación fue controlada.

“No se tuvo que utilizar ni gases lacrimógenos ni disparos de arma de fuego. Cuando ingresamos al área de régimen abierto, alertados por lo que estaba sucediendo, la población penal que no quiere vivir en zozobra y bajo los malos tratos de otros presos se fue a sus habitaciones y pudimos dar de manera rápida con los agresores del señor Lozada”, apuntó el gobernador del penal, Javier Lora, que además indicó que “en ningún momento el control del penal fue rebasado, ni tampoco se trató de un motín, fue el movimiento de algunos malos reclusos que quieren seguir viviendo a la manera antigua dentro de Palmasola, pero eso no se permitirá”.



El comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, que junto a un grupo de agentes estuvo dentro de la cárcel verificando lo ocurrido, confirmó que la revuelta había sido controlada de manera rápida y a poco menos de media hora de las 21:00, aseguró que se continuaba operando dentro del reclusorio, pero que los agresores ya habían sido separados y que se estaba indagando por la participación de otros.



“Hemos identificado a 22 reclusos que participaron de esta pugna de poder en el interior del penal. A estas personas las hemos separado de la población carcelaria, en principio serán ingresados al ‘bote’ (celda de castigo en el panóptico) y luego se solicitará a las autoridades correspondientes su traslado a otros recintos carcelarios”, declaró desde el ingreso del penal Siles y reiteró, como lo hizo el gobernador, que no se permitirán acciones de este tipo en el penal.

Respecto a la salud de ‘Tico’ Lozada, el jefe policial cruceño indicó que estaba estable, que había recibido varios golpes en el cuerpo y que tenía una lesión en la nariz. Siles indicó que se estaba evaluando si era necesario su traslado hasta un centro asistencial.



Las familias de los reos que se vieron agredidos en esta toma de control estuvieron pendientes de lo que sucedía. La mamá de Lozada logró contactarse con el dirigente futbolero y el interno que se puso al frente de los cambios dentro del reclusorio, le había indicado a su progenitora que estaba bien y que no tenía ninguna herida de gravedad.

¿Quiénes y por qué?



Las autoridades del centro penitenciario aún no han explicado en detalle las causas que provocaron la violencia que estaba dormida en el penal, pero quienes vieron de cerca lo ocurrido señalan como principal causa las restricciones a los privilegios que hasta hace un tiempo eran moneda corriente en el reclusorio, como la venta de drogas, la prostitución y las extorsiones.



“La pugna de poder surgió porque los vendedores de droga querían volver a tomar el control de todo, como era antes”, afirmó un reo que vio de palco, desde un pabellón cercano a régimen abierto, lo que sucedió anoche.



El director departamental de Régimen Penitenciario, Ivert Melgarejo, indicó que lo ocurrido fue controlado oportunamente por la Policía y añadió que las explicaciones de lo que pasó serán parte de una investigación que se desarrollará en los siguientes días.



De manera extraoficial se conoció que reclusos de al menos tres ambientes dentro de régimen abierto fueron parte de la revuelta que se habría planificado varias horas antes y que, incluso, se habría repartido sustancias controladas a quienes irrumpieron en los ambientes donde estaba Lozada.

Hasta el cierre de edición se conoció que algunos de los reclusos que fueron atacados volvieron a sus habitaciones y que el encargado de régimen abierto pasaría la noche fuera del PC-4, por seguridad.

Desde el penal

Movimiento policial

Pasadas las 20:00 varios grupos de policías, alrededor de 200, llegaron al penal de Palmasola para reforzar a los agentes que estaban dentro del reclusorio. Participaron agentes Delta, de Inteligencia y de la UTOP en la operación ejecutada hasta pasada la medianoche.



Los heridos

Jorge Carvajal Arteaga sería uno de los revoltosos que participó en las agresiones, pero que salió afectado en menor medida que Lozada. Además, hay otras personas con diversos grados de contusión.



El análisis

La Policía está revisando los archivos de las personas que estuvieron implicadas en la anterior revuelta, del 14 de marzo, para ver si tienen relación.