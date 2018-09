Herland Vaca Díez: “Si el tumor es controlable, se pensaría en trasplante”

¿ Cómo ve lo ocurrido en el caso del niño Sebastián, que ha conmocionado a la población?

Este caso nos tiene que servir para reflexionar mucho. El accidente que tuvo el colega, después de tener tanta experiencia y haber realizado tanta labor social, es lamentable. Pero esto pasa porque en la estructura fallan muchas cosas y porque a la salud no se le está dando la importancia debida. Si tuviéramos más inversión de salud, no solo en infraestructura y equipamiento, sino también recursos humanos, esto se hubiera evitado. Si hubiera un comité de tumores y de riñón y de vías urinarias en el Oncológico, que no sé si los hay; si el caso hubiese sido llevado por un equipo, el acto médico no dependería de una sola persona. Hay que avanzar en que las instituciones tengan todo esto.

¿Qué posibilidades de tratamiento y de sobrevivencia tiene el niño haciendo diálisis?

Podríamos separar en dos problemas lo que tiene el niño; el primero, el aspecto relacionado con el tumor del riñón, que, según la información, está en etapa avanzada, tiene metástasis (el tumor se ha expandido a otros órganos) y esto ensombrece el pronóstico; y segundo, la insuficiencia renal porque ya no tiene riñones. ¿Una persona sin riñón puede vivir?, puede hacerlo muchos años, diez o tal vez 20, en algunas circunstancias, en condiciones óptimas. En el caso de un niño, de 3 años y que pesa 13 kg, desde el punto de vista técnico y de insumos es más complicado y exige gente especializada en el manejo para sustituir la función del riñón. Las diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal sustituyen la función renal, pero el trasplante es lo mejor. Por ahora queda dializarlo y discutir con un equipo multidisciplinario para ver cuál va a ser la evolución desde el punto de vista oncológico y qué esquema de tratamiento hay que seguir. Si el tumor es controlable, ahí se puede pensar en trasplante.