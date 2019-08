Pese a los grandes esfuerzos que realizan los bomberos y voluntarios para apagar el incendio forestal en la Chiquitania, el fuego ayer se reactivó y creció exponencialmente, poniendo en riesgo la vida de personas. Esta situación obligó a la Gobernación cruceña a iniciar gestiones para canalizar ayuda internacional, con el objetivo de masificar las operaciones de control de las llamas.

“Hoy nuevamente el fuego se ha reactivado y salió de control al punto de poner en riesgo vidas humanas, por lo tanto, se requiere aceptar el apoyo internacional que nos han ofrecido. Vemos que es muy importante que se pueda canalizar y aceptar la ayuda para viabilizar el apoyo al país”, manifestó el secretario general de la Gobernación cruceña, Roly Aguilera, al pedir al Gobierno aceptar el ofrecimiento que hicieron varios países en los últimos días.

Con este propósito, la Gobernación está enviando notas a la Cancillería y a los consulados para que el apoyo se haga efectivo.

En la noche se sumaron a ese pedido los bomberos voluntarios y pobladores de Roboré, durante una marcha e interpelación a las autoridades nacionales.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, indicó que por ahora no amerita una solicitud de ayuda internacional, considerando que han bajado los focos de calor y que el gobernador Rubén Costas no les ha hecho un pedido en ese sentido. “La Gobernación tiene un líder que se llama Rubén Costas, entonces cualquier funcionario subalterno no puede arrogarse el cargo de subgobernador. El gobernador es el que viene, se junta con nosotros, hacemos una evaluación y tomamos decisiones conjuntas. El gobernador no se ha comunicado con nosotros”, dijo Zavaleta.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED), Enrique Bruno, precisó que hay ofrecimiento de parte de Argentina (Jujuy) para apoyar con tres aeronaves, pero para ello, se precisa la autorización respectiva. “No podemos minimizar el incendio que está golpeando la fauna y flora. Hoy (por ayer) la situación fue crítica en Roboré, se puso en riesgo la vida de personas”, expresó Bruno. Chile y Brasil también han ofrecido su apoyo.

Precisamente, videos que circularon por las redes sociales mostraban la desesperación de los voluntarios que escapaban del fuego y de la gente que estaba en la carretera. Ana Karen Gamón compartió videos en donde se ve que el fuego alcanzó a un grupo que transportaba ayuda en la zona de San Lorenzo. En el material se puede ver que el humo afectó a una persona. Paramédicos tuvieron que socorrerlo y estabilizarlo, ante la desesperación de las personas que estaban en el lugar.

Otro video publicado en la página de Facebook El Hado Propicio muestra como el fuego se intensificó en la zona de El Naranjo, cerca de la localidad de Aguas Calientes, donde varios vehículos varados en la ruta Bioceánica corrieron el riesgo de ser alcanzados por las llamas.

Un millón de hectáreas

Según el informe de la Gobernación cruceña, los incendios forestales ya han consumido un millón de hectáreas de bosque y pastura en lo que va del año; lo que, sumado a la sequía, han dejado 1.817 familias afectadas y ocho damnificadas.

La superficie quemada alcanza a la tercera parte de la extensión dañada a lo largo del 2010, cuando el fuego consumió 3,5 millones de hectáreas. Ese año fue también crítico.

Incendios activos

La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asin, informó de que hay incendios forestales activos en nueve municipios, entre ellos: San Rafael, Roboré, Charagua, San Matías, Puerto Suárez, Concepción y San Antonio de Lomerío. A decir de Asin, preocupan principalmente el incendio en la reserva de Otuquis, refugio de aproximadamente 1.700 especies, entre plantas, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

“Continuamos con los focos de quema, que siguen persistiendo”, indicó Asin, al precisar que en lo que va del mes ya se han registrado 9.493 focos de quema. La cifra está a punto de alcanzar el número registrado en agosto de 2010, cuando hubo 11.824.

De igual forma, desde San Ignacio de Velasco se informó que el fuego amenaza al parque nacional Noel Kempff Mercado, por lo que 200 bomberos se trasladaron ayer a apagar las llamas Viene de la página 2 en las comunidades de Buena Hora y San Bartolo, frontera con Brasil, y Campamento Alto y Bajo Paraguá para evitar que el fuego afecte la reserva natural en flora y fauna más grande de Bolivia.

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia manifestó su preocupación por los incendios forestales que arrasan el patrimonio natural intangible de la Amazonia y que podría haberse perdido definitivamente.

De igual forma, organizaciones medioambientales internacionales realizaron un manifiesto en el que hicieron un llamado de atención a los gobernantes de los países de Brasil, Bolivia y Paraguay para actúen ante los desastres naturales que están ocurriendo en la Amazonia.

Pobladores sin agua

Pobladores de Aguas Calientes, en el municipio de Roboré, señalaron que el fuego que se propaga por la serranía dañó las tuberías de agua, por lo que ahora están consumiendo este líquido en condiciones no aptas.

Francisco Rivero, vicepresidente del agua de la comunidad, indicó que han recibido tres cisternas, pero las mismas no abastecen a los 2.000 habitantes de la comunidad. Desde poblados más lejanos piden que llegue la ayuda y los efectivos para sofocar las llamas.