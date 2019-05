Hallan a niño que huyó con Bs 10.000 para jugar ‘Free Fire’

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) encontró al niño de 11 años, que huyó de su casa con Bs 10.000 para recargarse diamantes y jugar ‘Free Fire’ con sus amigos. Fue el dueño de un punto Internet del Plan 3.000 que alertó a la Policía, luego de que se percató que el menor concurría el negocio y acostumbraba a gastar fuertes sumas de dinero para pagar las maquinas que utilizaban sus amigos para jugar estos juegos en línea. El jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Felcc, Franklin Cruz, dijo que también se sacó del punto Internet a una veintena de niños, que presuntamente habrían faltado al colegio para jugar, pues tenían uniforme escolar.

Cruz indicó que se recuperó Bs 260 en poder del menor recuperado e indicó que se gastó la mayor parte del dinero alimentando a sus amigos y visitando las salas de juegos. “Gastaba la plata comprándose diamantes que son utilizados para jugar ‘Free Fire’ y ‘Fortnite’”, explicó.

De acuerdo a las investigaciones, el niño pasó una semana alojándose en residenciales y cuando se le acabó el dinero pernoctó dos noches en la casa de un amigo. El menor ya tenía antecedentes por desparecer de su casa con dinero, según lo confirmó su madre, Flora Guzmán. “Anteriormente mi hijo ya me sacó Bs 1.500, en esta ocasión se llevó todos los ahorros de su hermana”, lamentó llorando. La progenitora pidió ayuda a la Defensoría de la Niñez para corregir la conducta de su hijo, pues considera que tiene adicción a ‘Free Fire’, desde hace más de dos años. “Ya no sé qué hacer con él, no hace caso y acostumbra a gastar dinero para jugar en Internet”, relató.