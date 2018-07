Guarderías y centros municipales, sin atención por despidos masivos

Las puertas de varios establecimientos municipales de atención al público amanecieron cerradas ayer luego del despido intempestivo de 300 funcionarios de la Alcaldía cruceña en nombre de una reestructuración. La medida puso en apuros a padres de familia de las guarderías municipales, a usuarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a las personas con discapacidad, a adultos mayores e incluso truncó el desarrollo de los Juegos Estudiantiles que se encontraban en su etapa clasificatoria.

Los reclamos airados de los vecinos se acentuaron porque creen que las autoridades mintieron sobre la purga. “Supuestamente dijeron que a las 10:00 iba a llegar el nuevo personal, pero no llegó. Creo que si llegan “tías” nuevas, nuestros niños van a gritar porque no las reconocerán. Esto me perjudica porque aquí dejo a mis dos hijos y a mis dos sobrinos para después irme a mi trabajo”, indicó Maritza Orías fuera de la guardería del barrio La Morita.

Otra madre de familia manifestó que si continúa la incertidumbre se pedirá a la junta vecinal del barrio que se haga cargo de la administración de la guardería con el pago de un monto a definir por los padres de familia.

“Han dejado a dos funcionarias para atender a 140 niños. Eso es insostenible. Si el gobierno municipal sigue con la mentira pediremos a la junta vecinal la toma de la guardería. Yo tengo a mi hijo de un año y mi hija de cuatro. ¿Dónde los voy a dejar si no hay atención? Por Bs 150 al mes los atienden de 7:45 a 18:00 con educadoras capacitadas, con enfermería, la alimentación tiene nutricionista, qué más podemos pedir, es una ayuda grandísima”, señaló Claudia.

En la Casa del Adulto Mayor las oficinas lucían vacías. Solo había cuatro funcionarios de los más de 20 que trabajaban. Carmen Lara, secretaria de bienestar y control social de la Federación Departamental del Adulto Mayor, manifestó que por la falta de personal se cerraron los servicios sociales, jurídicos, sicológicos y de fisioterapia. Asimismo, los trámites para el pago del bono municipal para las personas con discapacidad se frenaron porque todo el equipo fue echado.

Las escuelas deportivas también resultaron afectadas por los despidos de entrenadores, auxiliares y administrativos, que estaban en pleno desarrollo de la fase clasificatoria de los Juegos Estudiantiles, cuya fase final debía jugarse en agosto en San Miguel de Velasco y en Camiri.

“Se han paralizado los torneos de fútbol, de básquet y de voleibol. En el futsal estamos completando los partidos para no frustrar a los chicos que ya habían empezado el torneo”, dijo uno de los organizadores.

Versión de autoridades

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, aclaró que el personal retirado del ejecutivo municipal no supera el 10% y descartó que esta reestructuración esté afectando a los programas sociales, pues, según ella, la reducción del personal es solo en la parte administrativa de la comuna cruceña.

Sosa dijo que se ha detectado que algunos funcionarios no tenían libreta de servicio militar, faltaron a sus fuentes laborales y otros no tenían los perfiles adecuados para ejercer el cargo.

Lourdes Ardaya, secretaria de recursos humanos, pidió no tergiversar la información sobre los despidos con el buen funcionamiento de las guarderías y las casas de acogidas del adulto mayor. “Se debe priorizar el aspecto social frente al costo del personal”, dijo y aseguró que todas las guarderías están funcionando, tal como lo instruyó el alcalde Percy Fernández.

La Federación Sindical de Trabajadores Municipales no descarta una huelga de hambre si el Ejecutivo no restituye al personal cesado. El ente sindical denunció ante la Defensoría del Pueblo, la Dirección del Trabajo y el Viceministerio contra la discriminación que integrantes de la federación han sido destituidos siendo que gozan de fuero sindical.