Gualberti pide no tener miedo y ser anticonformistas

No tengamos miedo, optemos por Cristo. Él no nos deja solos y nos da el valor para ser anticonformistas e ir en contra de la corriente general de la sociedad, y no dejarnos atemorizar por las incomprensiones, burlas y hostilidades”, fue el mensaje final que el monseñor Sergio Gualberti dio a los fieles en su homilía de ayer.

El religioso mencionó que Jesús es el Mesías, pero Mesías de Dios. “No cualquier mesías del mundo, caudillos que suscitan esperanzas nacionalistas, que se instalan y se mantienen en el poder con la fuerza y actitudes autoritarias, que se rodean de gente servil y que con exhibiciones ostentosas asumen poses de salvadores de un pueblo”, puntualizó.

Recalcó la necesidad de cargar la cruz con Cristo, para movilizarse y solidarizarse con los necesitados: “las víctimas de la ley de mercado egoísta e insolidaria, los enfermos y ancianos, los migrantes en busca de una existencia más humana, los privados de libertad, los niños suprimidos antes de nacer y los abandonados y explotados, las mujeres maltratadas y tantos otros ‘don nadie’ descartados de la sociedad”.