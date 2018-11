Gremiales piden terrenos para construir mercados con apoyo del Gobierno

Cuando está por cumplirse un año del traslado del mercado mayorista Abasto, con el que se puso en marcha el ordenamiento de los mercados, los comerciantes, a través de su dirigente y también concejal Jesús Cahuana, solicitaron ayer ante el Concejo y el alcalde Percy Fernández, la dotación de terrenos para la construcción de cuatro megamercados en las tres ciudadelas, además autorización para hacer mejoras en nueve mercados existentes en la ciudad.

Cahuana presentó un paquete de proyectos que el sector gremial hizo llegar a la Comisión de Seguridad Ciudadana del legislativo para que sea tomado en cuenta en el plan de ordenamiento de los centros de abastecimiento.

Lo hizo en la sesión que tuvo lugar ayer en el parque Los Mangales, donde la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, tenía previsto dar un informe sobre los avances en el ordenamiento de mercados. Allí, Sosa recibió un espaldarazo al plan municipal, ya que miles de gremiales, encabezados por Róger Labardens, Rodolfo Ochoa y otros dirigentes, llegaron hasta el lugar para expresar su respaldo al ordenamiento. Pero también llevaron pedidos para la implementación de una especie de segunda fase del plan de ordenamiento de mercados, que canalizaron a través de Jesús Cahuana.

“Señor alcalde, hemos buscado financiamiento para seguir avanzado con los mercados, para tratar de ordenarlos. (...) Quiero pedirle a nombre de los gremiales que instruya a Planificación (secretaría) que pueda buscar cuatro áreas para megamercados. Hay un compromiso del Gobierno para financiar esas construcciones”, expresó el concejal.

Se explicó que el sector gremial está gestionando recursos para la construcción de estos cuatro grandes mercados que beneficiarían a las ciudadelas, los cuales darán cabida a los comerciantes de los mercados callejeros, por lo que solicitan a la Alcaldía que les asigne los terrenos. Se indicó que dos de estos centros estarán en el Plan Tres Mil, uno en la Pampa de la Isla y otro en la Villa Primero de Mayo. Allí serían ubicados los vendedores de los mercados Los Pocitos y la Campana, además de la zona del Castillo, los que venden en ferias y están asentados en otros lugares.

Otros proyectos

Con la ayuda de una pantalla gigante, Cahuana hizo conocer los proyectos de mejoras en mercados ya existentes y para los cuales los comerciantes piden que la Alcaldía les dé autorización o le entreguen en calidad de usufructo los terrenos, entre otros pedidos.

Se explicó que comerciantes del Mutualista tienen un proyecto para la construcción de una especie de mall, de dos plantas, en un área de 27.000 m2, que abarca desde la av. Mutualista hasta la calle Frutillas, pero para ello piden que el gobierno municipal les otorgue el terreno, en calidad de usufructo, por un periodo de 30 años. El costo de la obra correría por cuenta de los gremiales y mantendrían la forma de administración.

El resto de las áreas de este centro de abastecimiento, ubicado en el tercer anillo, ya goza de este beneficio, desde 1997. Otros gremiales que piden el mismo beneficio son los del mercado Centenario. También se mencionó que los vendedores de los mercados Belén, Max Fernández, Estación Argentina y Abasto antiguo solicitan autorización para realizar mejoras en el piso y en el techo; mientras que los de La Morita y Primavera solicitan que les aprueben la construcción de un segundo piso y de un nuevo proyecto, respectivamente.

Los del mercado Moliendita, que está en proceso de construcción, piden mejoras en la iluminación y en los accesos.

Las reacciones

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, pidió que los proyectos sean presentados en las instancias técnicas para que se pueda unificar criterios para un buen diseño acorde con las nuevas políticas municipales, dijo.

La concejala de UCS, Rosario Schamisseddine, indicó que le “alegra que se haya dado un paso más en este tema”, pues durante dos años se estuvo hablando solo del traslado de La Ramada, de Los Pozos y del Abasto.

Preguntas de Schamisseddine

Schamisseddine, en sus dos intervenciones, pidió al burgomaestre que la atienda para poder despejar algunas preguntas que tiene sobre el plan de traslado de mercados, entre ellas en qué quedo el censo gremial que generó un gasto de Bs 5 millones al gobierno municipal; a cuánto asciende el gasto en el traslado y construcción de mercados, pues en un principio se aprobó Bs 250 millones; por qué se quedaron sin puestos 1.800 comerciantes de La Ramada si el nuevo mercado fue construido para ellos; y si las guarderías están cumpliendo con su función.

Sosa le pidió que cualquier solicitud al Ejecutivo la haga a través de la presidencia del Concejo, como lo indica el reglamento. “Como usted no me puede saltar, a través de mi persona haré llegar sus preguntas al alcalde. Para eso tiene una presidenta”, le dijo Sosa. El burgomaestre no intervino en el asunto.