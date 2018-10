Gremiales advierten con volver a La Ramada

Comerciantes de la Federación de Gremiales Unidos, dirigidos por Jaime Flores, el sábado y el domingo dejaron sus puestos en el nuevo mercado La Ramada, ubicado en el sexto anillo, entre la avenida Moscú y la carretera a La Guardia, para retornar a las calles aledañas a la avenida Grigotá, de donde fueron trasladados este año.

Flores dijo que la medida fue tomada por ‘las bases’ y obedece a una solución temporal que han encontrado hasta que la Alcaldía les brinde las condiciones de trabajar en el nuevo mercado. El dirigente señaló que se entregó un documento solicitando a las autoridades que se les instalen sanitarios y electricidad en el parqueo que les fue cedido para que puedan vender.

“Somos respetuosos de las normas y acatamos el reordenamiento, pero no en estas condiciones. Lamentablemente, la Alcaldía no ha cumplido y a los comerciantes no les queda otra porque la situación económica es cada día más complicada. Ni siquiera en el tema de las líneas de micro han cumplido, nos han dejado largados a nuestra suerte. Por eso los gremiales han tomado esta medida, que es temporal, pero si no se cumple, volverán definitivamente”, advirtió Flores.

Según los vendedores, de forma ‘respetuosa’ decidieron volver los sábados y domingos; de lunes a viernes continuarán vendiendo en ‘la nueva La Ramada’

Durante las dos jornadas, un grupo de guardias municipales solo intentó persuadir a los informales para que se retiren, debido a que no contaban con ninguna orden para obligarlos a salir por la fuerza.

El dirigente aguarda que esta semana sean atendidas las demandas de la federación.

El ordenamiento de mercados se intensificó el año pasado con el traslado de los comerciantes de la rotonda del Plan Tres Mil y siguió con la reubicación de los vendedores informales del Abasto al Centro de Abastecimiento Mayorista. Luego siguieron Los Pozos y La Ramada.