Gobierno verificará valor de exportación de derivados de soya

El acercamiento y diálogo, después de nueve días de bloqueo de la ruta a Trinidad, entre el Gobierno y los pequeños productores soyeros que reclaman un ‘precio justo’ por su producción, empieza a dar señales de pacificación al conflicto.

Con la mediación de los ministros de Estado, Carlos Romero y César Cocarico, representantes de organizaciones interculturales a escala nacional, departamental y regional, de la Federación Única de Trabajadores Campesinos y de Anapo y Cappo conciliaron una tregua en tanto se negocie, por tiempo y materia, hasta el martes, los temas que plantean: precios de la soya, créditos y creación de un viceministerio para apoyar al sector.

A la solicitud expuesta por los productores respecto a los costos variables de la logística de exportación de los derivados de la soya que las industrias fijan, cada año, se acordó que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizará una verificación técnica sobre los costos logísticos y demandará a las aceiteras el cumplimiento del acuerdo referido a la devolución de granos a quienes lo soliciten. El reglamento de exportación del 60% del gano de soya deberá ser promulgado hasta el miércoles.

A la par de este trabajo, mañana los productores soyeros visitarán, nuevamente, las agroindustrias para negociar individualmente un ‘precio justo’ por su producción acopiada en silos de las graneleras.

Con relación a la solicitud de reprogramación, refinanciamiento y nuevas líneas de crédito se definió que mañana personeros del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la dirigencia de los pequeños productores se reunirán para atender las necesidades del sector.

El punto tres del acuerdo tiene que ver con la propuesta de los soyeros de crear un viceministerio para atender las demandas sectoriales. En ese marco, el Gobierno señaló que instruirá al titular del viceministro de Desarrollo Agropecuario tener mayor contacto con el sector, además se comprometió a conformar mesas técnicas multiministeriales para definir un plan estratégico de desarrollo agropecuario desde la visión de los pequeños y medianos productores.

Conflicto de precio

Las aceiteras rechazan la propuesta de un pago de $us 300 por la tonelada de grano. No obstante, en un anterior acuerdo, las industrias plantearon que los productores que no lleguen a un acuerdo en el precio de la soya, quedan en la libertad de retirar su grano, previo pago de costos de recepción, limpieza, almacenamiento y otros.